(คลิป)ขนลุก! ญาติโยมเห็นเณรน้อยเดินตามหลังพระวัดตั้งศพ ทั้งที่ออกบิณฑบาตรูปเดียว

ลำปาง - วันนั้นไปต๋น(รูป)เดียวเลย..พระวัดศรีเกิด ที่ตั้งศพ “น้องเติมฝัน” เหยื่อ ผช.ผญบ.ลำปาง เมาแล้วขับ เผยเรื่องชวนขนลุก-สะเทือนใจ หลังคอยเปลี่ยน-ปักธูปหน้าโลงมากว่า 20 วัน ระหว่างออกบิณฑบาตเพียงลำพัง ญาติโยมกลับเห็นเณรน้อยเดินตามหลัง-มีท่าทางพูดคุยไปด้วย จนหนึ่งในนั้นรีบเตรียมของใส่บาตรเพิ่มเป็น 2 ชุด เชื่อเป็นหนูน้อยผู้ล่วงลับเดินตามจริง
พระศรีรัตน์ โชติธรรมโม พระลูกวัดศรีเกิด อ.เมืองลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ “น้องเติมฝัน” หนูน้อยวัย 2 ขวบ เหยื่อเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนลำปาง-งาว จนรถเก๋งจะไถลอย่างแรงพุ่งชน 2 แม่ลูก กระทั่งแม่เมย์บาดเจ็บ-น้องเติมฝัน ลูกชายเสียชีวิตส่วนแม่บาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา ได้เล่าเรื่องที่ทำให้ทั้งชวนขนลุก-สะเทือนใจ
ตุ๊ศรีรัต เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า ทุกคืนระหว่างที่นำศพน้องเติมฝัน ฝากไว้ที่โลงเย็นบนศาลาวัดฯ ตั้งแต่ 9 มิ.ย. รวมเวลากว่า 20 วัน ก็จะคอยไปเปลี่ยนธูปหน้าหีบศพของน้องทุกวัน สลับกับพระลูกวันรูปอื่น กระทั่งเมื่อหลายวันก่อนขณะที่อาตมาเดินบิณฑบาตที่หมู่บ้านสายลมจอย และเดินรับบาตรที่หน้าบ้านของอาจารย์ละมัย สันวงศ์ อายุ 72 ปี กับป้าน้อย เจ้าของร้านอาหารตามสั่ง ที่อยู่ใกล้กัน ได้มาบอกว่า..วันก่อนหน้านั้นเห็นเณรน้อยเดินตามอาตมาไปด้วย
“ทั้งๆที่วันนั้นอาตมาไป ต๋น (รูป)เดียว อาตมาจึงบอกว่าน่าจะเป็นน้องเติมฝัน ซึ่งโยมทั้งสองเมื่อทราบก็ได้ฝากซองมาร่วมทำบุญกับน้องด้วย”
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปรอพระศรีรัตน์ ซึ่งรอบนี้เดินบิณฑบาต 2 รูป พร้อมกับนำพระซึ่งเป็นของชำร่วยงานศพของน้องเติมฝันไปมอบให้กับอาจารย์ละมัยและป้าน้อยด้วย
สอบถามป้าน้อย ซึ่งขายอาหารตามสั่งเล่าว่า ทุกวันเมื่อตนได้ยินเสียงเคาะระฆังของคุณลุงที่จะเดินนำหน้าพระ ตนก็จะมองผ่านรั้วเพื่อดูว่าวันนี้มีพระมาบิณฑบาตกี่รูป เพื่อจะได้ทำอาหารร้อนๆถวาย ซึ่งพระจะเดินไปบิณฑบาตทั่วหมู่บ้านก่อนกลับก็จะแวะที่ร้านเป็นหลังสุดท้าย
..วันนั้นตนมองเห็นมีเณรเดินพูดคุยกับพระศรีรัตน์มาด้วย พอตาเราเห็น 2 รูป จึงได้ทำอาหารไว้ 2 ชุด แต่เมื่อพระเดินกลับมารับบาตร จึงนำอาหารออกมาใส่บาตร กลับเห็นพระเพียงรูปเดียว จึงได้ถามว่า..แล้วเณรน้อยที่เดินตามหลังมาไปไหน พระศรีรีตน์ จึงบอกว่า..มารูปเดียว ตนเองก็งง..แต่ก็ถวายไปทั้ง 2 ชุด
หลังจากที่พระบอกเกี่ยวกับเรื่องของน้องที่ร่างฝากไว้ที่วัด ตนจึงบอกว่าหากเปิดศพทำบุญวันไหนจะขอร่วมทำบุญให้น้องด้วยจึงได้ฝากซองไปร่วมทำบุญ ซึ่งตนยอมรับว่า..วันนั้นเมื่อได้ฟังก็ขนลุกอยู่เหมือนกัน
ขณะที่อาจารย์ละมัย ซึ่งได้เตรียมอาหารไว้ 2 ชุดรออยู่หน้าบ้านเช่นทุกวัน ได้เล่าว่าทุกวันเมื่อได้ยินเสียงระฆังก็จะชะโงกหน้าไปดูที่หลังบ้าน ซึ่งมองเห็นถนนและเห็นพระเดินมา เพื่อจะดูว่ามากี่รูป ปกติจะเดินมาด้วยกัน 2 รูป แต่วันนั้น พระศรีรัตน์เดินมารูปเดียว แต่ตนเห็นเดินมากับเณรน้อย ยังคิดในใจว่าทำไมพาเณรตัวเล็กขนาดนี้มาเดินด้วยแต่ก็ไม่พูดอะไร
เมื่อพระศรีรัตน์เดินมาถึงหน้าบ้านตนก็ถามว่ามารูปเดียวเหรอ..พระศรีรัตน์ก็บอกว่ามารูปเดียว ซึ่งตนเองก็ถวายไปทั้ง 2 ชุด แต่ยังไม่ได้บอกอะไรกับพระ
หลังจากนั้น 2-3 วัน ตนได้แวะไปที่ร้านป้าน้อยคุยกัน จึงเล่าเรื่องนี้ให้ป้าน้อยฟัง ซึ่งป้าน้อยก็บอกว่าตนเองก็เจอเหมือนกันแต่เห็นหลังจากที่ตนเองเห็นประมาณ 2-3 วันต่อจากนั้น และได้เล่าให้พระศรีรัตน์ฟัง ซึ่งพระก็ได้บอกว่า..ทำไมไม่บอกหลังจากที่เผาศพน้องไปแล้วมาบอกทำไมตอนนี้อาตมาก็กลัวผีเหมือนกัน