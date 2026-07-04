(คลิป)‘แม่เมย์’ร่ำไห้ใจแทบขาด! เปิดโลงแต่งหน้า “น้องเติมฝัน”ลูกชายวัย 2 ขวบ ก่อนฌาปนกิจวันนี้

ลำปาง – ญาติมิตรสะอื้นกันทั้งศาลาวัดศรีเกิด.. “แม่เมย์” ร่ำไห้เปิดโลงแต่งหน้า “น้องเติมฝัน” หนูน้อยวัย 2 ขวบ เหยื่อ ผช.ผญบ.เมาแล้วขับ ก่อนย้ายร่างขึ้นปราสาทเตรียมฌาปนกิจวันนี้ “ธรรมนัส” ส่งพวงหรีดร่วมอาลัย
วัดศรีเกิด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ “น้องเติมฝัน” หนูน้อยวัย 2 ขวบ เหยื่อเหตุผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเมาแล้วขับรถพุ่งชนรถเก๋งที่จอดอยู่ริมถนนลำปาง-งาว จนรถเก๋งจะไถลอย่างแรงพุ่งชน 2 แม่ลูก กระทั่งแม่เมย์บาดเจ็บ-น้องเติมฝัน ลูกชายเสียชีวิตส่วนแม่บาดเจ็บสาหัส เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่ผ่านมา
ซึ่งญาติได้นำศพไว้ในโลงเย็นบนศาลาวัดฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 มิถุนายน เพื่อรอแม่เมย์ออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนและได้เริ่มประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ 1-3 ก.ค. ก่อนที่จะประกอบพิธีฌาปนกิจในวันนี้(4 ก.ค.)
ก่อนพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้าย(3 ก.ค.) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคกล้าธรรม ได้ส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ "น้องเติมฝัน" ขณะที่ นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง เขต 2 พร้อมคณะทำงาน เดินทางเข้ากราบศพและให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
หลังจากนั้นเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจที่สุด..เมื่อได้มีการนำร่างของน้องเติมฝันออกจากโลงเย็น เพื่อแต่งหน้าเป็นครั้งสุดท้ายก่อนพิธีฌาปนกิจ..เพื่อนของแม่เมย์คือนางสาวนก ได้ช่วยแต่งหน้า ทาแป้ง เขียนคิ้ว และทาลิปสติกให้น้องอย่างประณีต ท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนที่อยู่ในศาลา
"แม่เมย์" ซึ่งยังได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและต้องใส่เหล็กดามขา กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ ร่ำไห้เดินเข้าไปลูบใบหน้า จับตัว-ลูกใบหน้าลูกชาย ขณะที่พ่อดุ๊กได้จับร่างใช้มือลูบศีรษะ บอกว่า..ตัวยังตัวนิ่มเหมือนคนปกติ ท่ามกลางเสียงสะอื้นของญาติและผู้ที่มาร่วมงาน
จากนั้น ได้มีการเคลื่อนย้ายร่างของน้องออกจากโลงเย็นไปไว้บนปราสาท ซึ่งทางทีมงาน “วังเงินดอกไม้ไฟ” รับเป็นเจ้าภาพในการรับทำปราสาทปากบานฯ โทนสีน้ำเงินขาว ขนาดปราสาท กว้าง 1.30 ยาว 2 เมตร ความสูง 2.30 เมตร ราคา 10,000 ชุดเครื่องไฟประดับ/ดนตรีแห่ราคา 8,000 บาท รวมมูลค่า 18,000 บาท มอบให้นฟรี รวมถึงกองทุนโลงศพ วัดนาไม้แดง สมทบเงินสดร่วมทำบุญอีก 3,000 บาท หลังจากนั้นจึงได้ช่วยกันตกแต่วปราสาทด้วยของเล่น ลูกโป่งเพื่อมอบให้น้องเติมฝันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนฌาปนกิจ