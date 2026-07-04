ชื่นชมข้ามชาติข้ามศาสนา! “สะพานบุญครูหนึ่ง”ขึ้นแท่นหนึ่งใน 69 คนต้นแบบไทยช่วยผู้ยากไร้ไม่เลือกชนชาติ

แม่ฮ่องสอน - ตามรอย..ผอ.กองการศึกษาฯ ทม.แม่ฮ่องสอน ผู้ก่อตั้ง “สะพานบุญครูหนึ่ง” 1 ใน 69 คนต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดิน เผยแบ่งค่าตอบแทนจากตำแหน่ง ช่วยคนเจ็บ-ผู้ป่วยติดเตียง ที่เข้าไม่ถึงบริการรัฐ มากกว่าทศวรรษ จนขยายเครือข่ายแนวร่วมทั้งใน-ตปท. บรรเทาทุกข์คนด้อยโอกาสข้ามชาติข้ามศาสนา
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และความหลากหลายทางสังคม วุฒิสภา ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลในโครงการ “บุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดิน วุฒิสภา จิตอาสาผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคม”
ซึ่งปรากฏชื่อ นายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 69 บุคคลต้นแบบของโครงการฯ
นายชาติชาย น้อยสกุล หรือครูหนึ่ง ผู้ก่อตั้งสะพานบุญครูหนึ่ง เปิดเผยว่า รู้จักดีใจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ภาคภูมิใจของคนทำงาน เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ตนก็ต้องมอบให้กับผู้ร่วมร่วมงาน เครือข่ายต่างๆ รวมถึงผู้ที่ให้การสนับสนุน ร่วมบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์ ให้กับสะพานบุญรับไปช่วยเหลือ บรรเทาทุกข์กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่ริเริ่มก่อตั้งสะพานบุญมากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากพบเห็นผู้เจ็บป่วย ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลจากภาครัฐจำนวนไม่น้อย จึงเริ่มจากการแบ่งเงินจากค่าตอบแทนในตำแหน่งของตัวเอง ออกไปให้การช่วยเหลือ โดยจะใช้เวลาว่างหรือวันหยุดออกไปพบกับผู้ป่วยเหล่านี้
ต่อมาเริ่มพบว่ามีจำนวนของผู้ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้น ไม่เฉพาะแค่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเท่านั้น ยังคงมีการร้องขอมาจากทุกพื้นที่ ทุกอำเภอ หรือแท้กระทั่งจากต่างจังหวัดใกล้เคียงด้วย จึงต้องอาศัยเครือข่ายช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลมาอีกทาง บางเคสต้องก็ต้องดูแลกันต่อเนื่องไปจนกว่าจะสิ้นชีวิต รวมถึงกรณีของผู้ป่วยและญาติที่เดินทางมารักษาตัวที่ในตัวเมือง ก็ต้องดูแลทั้งที่พักหรือค่ารถค่าเดินทางช่วยเหลือกันไป
จนกระทั่งทุกวันนี้เครือข่ายก็ยังขยายไปยังต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนาด้วย ทั่งไทยพุทธ คริสต์ อิสลาม ทั้ง 3 ศาสนา ส่วนผู้ใจบุญที่ร่วมบริจาคสิ่งของหรือทุนทรัพย์นั้นมีมาจากทั้งในและต่างประเทศด้วย
สำหรับโครงการบุคคลต้นแบบทำความดีเพื่อแผ่นดิน วุฒิสภาฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานด้านจิตอาสาและการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนผู้มีส่วนสนับสนุนงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะบุคคลต้นแบบจิตอาสาผู้สร้างคุณค่าและแรงบันดาลใจเพื่อสังคม
ซึ่งนายประเทือง มนตรี ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้ลงนามประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา