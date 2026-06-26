หมอลำหน้าใหม่ “คณะบัวอุบล”คว้าชัยประกวดแสดงพื้นบ้านชิงถ้วยสมเด็จพระเทพฯ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน “หมอลำ”ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2569 ประเภทหมอลำ รอบชิงชนะเลิศ โดยคณะบัวอุบล จ.อุบลฯคว้าถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล จำนวน 130,000 บาทไปครอง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้( 26 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พุทธศักราช 2569 ประเภทหมอลำ รอบชิงชนะเลิศ โดยมีนางปรารถนา สินธุนาวา รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) เป็นผู้กล่าวรายงาน
การจัดประกวดฯครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้แสดงความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่น และเสริมสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และมีนางฉวีวรรณ พันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) พุทธศักราช 2536 นางดวงแข อรรณนพพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ่าเอกนาวี แสงฤทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น นายสมยงค์ แก้วสุพรรณ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น รศ. ดร. บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวมนัสวีร์ มณีแสง ผู้อำนวยการกลุ่มสืบสานวัฒนธรรม คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าประกวด เข้าร่วม ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้มีเวทีแสดงศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรม อันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเอง และร่วมกันธำรงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่สืบไป โดยเฉพาะ “หมอลำ” ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่า สะท้อนภูมิปัญญา ภาษา วรรณกรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อีกทั้งยังเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัย และเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างน่าชื่นชม การจัดประกวดครั้งนี้จึงนับเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนา และการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งขอชื่นชมผู้เข้าประกวดทุกคณะที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า ตลอดจนขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และขออวยพรให้การประกวดรอบชิงชนะเลิศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังทุกประการ
รวมทั้งขอให้ผู้เข้าประกวดทุกคณะได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป
ช่วงสุดท้ายของการประกวดในวันนี้ นางปรารถนา สินธุนาวา รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะบัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ และเงินรางวัล จำนวน 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ คณะเพชรพลาญชัยบันเทิงศิลป์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คณะน้องใหม่หลานย่าโม บันเทิงศิลป์ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับถ้วยรางวัลจากปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเงินรางวัล จำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ คณะศิลป์ลำชี โรงเรียนบ้านโนนศรีสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
5. รางวัลพิเศษอื่น ๆ รางวัลละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ดังนี้ (1) รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะบัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี (2) รางวัลบรรเลงดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ คณะเพชรพลาญชัยบันเทิงศิลป์ จังหวัดร้อยเอ็ด (3) รางวัลองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะบัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี (4) รางวัลการออกแบบท่าฟ้อนและเต้นยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะบัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี (5) รางวัลบทละคร/บทประพันธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะเพชรพลาญชัยบันเทิงศิลป์ จังหวัดร้อยเอ็ด (6) รางวัลหมอลำชายยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะบัวอุบล จังหวัดอุบลราชธานี และ (7) รางวัลหมอลำหญิงยอดเยี่ยม ได้แก่ คณะเพชรพลาญชัยบันเทิงศิลป์ จังหวัดร้อยเอ็ด