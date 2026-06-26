ศูนย์ข่าวศรีราชา- เตือนภัยใช้ห้องน้ำสาธารณะ! แม่ค้าตลาดวัดหนองเกตุน้อย ชลบุรี ถึงขั้นผวาเข้าห้องน้ำปลดทุกข์กลับเจอโทรทัศน์ปริศนายื่นจากห้องข้างๆเตรียมถ่ายคลิป จนต้องร้องตะโกนให้คนช่วย สุดท้ายชายโรคจิตหนีไม่รอด
เมื่อเวลา 18.00 น. วันนี้ (26 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง ได้รับแจ้งเหตุชายแอบใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายคลิปหญิงภายในห้องน้ำตลาดวัดหนองเกตุน้อย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ
โดยพบประชาชนจำนวนมากได้ช่วยกันควบคุมตัวชายต้องสงสัยไว้ และมี น.ส.เนติยา สุขสิงห์ชัย อายุ 29 ปี ผู้เสียหายยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่พร้อมบอกว่า ตนเองเป็นแม่ค้าขายหมูอยู่ในตลาดดังกล่าว และขณะเข้ามาใช้ห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว ได้สังเกตุเห็นโทรศัพท์มือถือถูกยื่นเข้ามาทางด้านบนของห้องน้ำ
จึงตะโกนถามว่า “ทำอะไร” ก่อนจะรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ และร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน กระทั่งพลเมืองดี ได้ช่วยกันปิดล้อมบริเวณหน้าห้องน้ำ และชายต้องสงสัยได้เปิดประตูออกมา จึงช่วยกันควบคุมตัวไว้
จากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือไม่พบคลิปวิดีโอใด โดยคาดว่าผู้ก่อเหตุอาจะจใช้ช่วงเวลาที่หลบอยู่ภายในห้องน้ำลบไฟล์ภาพออกไปก่อนที่ชาวบ้านจะเข้าถึงตัว
ทราบชื่อคือ นายสายฟ้า อายุ 30 ปี ซึ่งในเบื้องต้นยังให้การปฏิเสธและอ้างว่าตนเองแค่เพียงเข้ามาทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำและไม่ได้แอบถ่ายคลิปแต่อย่างใด
และเมื่อเจ้าหน้าที่ทำการสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียด จึงยอมรับว่า ตั้งใจจะยื่นโทรศัพท์เข้าไปแอบถ่ายภาพหญิงสาวในห้องน้ำจริง แต่ยังไม่ทันกดบันทึกภาพ ผู้เสียหายก็เห็นโทรศัพท์เสียก่อนจึงต้องรีบชักโทรศัพท์กลับ
ส่วนชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าได้สังเกตุเห็นชายคนดังกล่าวเข้ามาบริเวณห้องน้ำตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 15.00-16.00 น. โดยใช้เวลาป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณนั้นเป็นเวลานาน และแม้ตนเองจะออกไปรับผู้โดยสารผ่านแอพพลิเคชัน Bolt แล้วถึง 2 เที่ยวกลับมาก็ยังพบชายคนเดิมอยู่บริเวณห้องน้ำ
กระทั่งได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือ จึงรีบช่วยปิดล้อมและควบคุมตัวไว้ได้ เพื่อให้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดี