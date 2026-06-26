ผวจ.กาญจน์สั่ง พม.เร่งช่วย ด.ญ.วัย 14 อุ้มลูกแรกเกิดกลับบ้าน หลังตำรวจชลบุรีช่วยส่งขึ้นรถ สุดท้ายยังตกค้างหมอชิต

กาญจนบุรี - ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสั่งการด่วนให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พม.) ติดตามช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 14 ปี ที่อุ้มลูกน้อยวัยเพียง 14 วัน เดินทางกลับบ้านเกิดที่ อ.ไทรโยค หลังได้รับการช่วยเหลือจากตำรวจชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน จ.ชลบุรี ระดมเงินซื้อตั๋วรถและเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทาง แต่สุดท้ายพบว่ายังตกค้างอยู่ที่สถานีขนส่งหมอชิต ก่อนประสานสายด่วน 1300 เข้ารับตัวให้ความช่วยเหลือ
จากกรณีเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 14 ปี ซึ่งอุ้มลูกแรกเกิดวัย 14 วัน หลังถูกแฟนไล่ออกจากบ้านโดยไม่มีเงินติดตัว ด้วยการรวบรวมเงินซื้อตั๋วรถโดยสารและค่าใช้จ่าย เพื่อเดินทางกลับบ้านเกิดที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา จนกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคม
ภายหลังข่าวเผยแพร่ออกไป นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสั่งการให้นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ พม.กาญจนบุรี ได้ประสานไปยังกำนันตำบลไทรโยคใหญ่ ซึ่งให้ข้อมูลว่า เด็กหญิงได้โทรศัพท์แจ้งย่าว่ากำลังเดินทางกลับบ้าน แต่หลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อได้อีก ทำให้ครอบครัวเกิดความกังวล
ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 26 มิถุนายน เจ้าหน้าที่ พม.กาญจนบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่พบเด็กหญิงคนดังกล่าว จึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่สถานีรถตู้สายกาญจนบุรี ที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 กรุงเทพมหานคร กระทั่งทราบว่า เด็กหญิงวัย 14 ปี พร้อมลูกน้อย ยังไม่ได้เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และยังคงอยู่ภายในสถานีขนส่งหมอชิต
จากการตรวจสอบเพิ่มเติมทราบว่า ญาติฝ่ายชายได้พาเด็กหญิงและลูกไปส่งที่สถานีขนส่งหมอชิตตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อเดินทางกลับจังหวัดกาญจนบุรี แต่เนื่องจากเด็กหญิงไม่มีโทรศัพท์มือถือ จึงไม่สามารถติดต่อได้
ภายหลังทราบข้อเท็จจริง เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี จึงประสานไปยังศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เพื่อเข้ารับตัวเด็กหญิงและทารก นำส่งบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การคุ้มครองและช่วยเหลือตามกระบวนการ ก่อนประสานส่งตัวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัยต่อไป