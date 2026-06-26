รมช.มหาดไทย มอบนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งขับเคลื่อนภารกิจ 'พลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชน' ยกระดับเมืองปลอดภัย รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศ

กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการสำคัญทั่วประเทศ โดยเน้นการขับเคลื่อนภารกิจด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การกำกับดูแลอาคาร และการป้องกันภัยพิบัติ เพื่อสร้างเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายแพทย์ภาณุ พรวัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายพลพีร์ สุวรรณฉวี) พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารราชการแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมี
นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วย นายพรรณรบ เตชะมงคลาภิวัฒน์ นายเกิดศักดิ์ ยะโสธร นางสาวสิริกุล เลี้ยงอนันต์ และนางสาวสุภัทรา ชัยเทวารัณย์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายนิเวศน์ ล้ำเลิศลักษณชัย รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ นายชาญวิชญ์ สิริสุนทรานนท์ สถาปนิกใหญ่ นางบงกช สุวรรณเดช รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง นายสุวิทย์ เถื่อนน้อย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร และบุคลากรของกรมฯ ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและภารกิจสำคัญของกรมฯ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 และผ่านระบบ Web Broadcast
ในการนี้ นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การกำกับดูแลอาคาร และการให้บริการด้านช่าง รวมถึงความก้าวหน้าของภารกิจสำคัญ อาทิ การจัดทำผังนโยบายระดับประเทศ การแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย การตรวจสอบอาคารและจัดตั้งศูนย์รับแจ้งความเสียหายของอาคารภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 การพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี การฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดสงขลา การก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา และการพัฒนาพื้นที่เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งล้วนเป็นภารกิจสำคัญที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เสริมสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ และสนับสนุนการพัฒนาเมืองและชุมชนให้เติบโตอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ในโอกาสนี้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานแก่กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยเน้นย้ำบทบาทของกรมฯ ในฐานะหน่วยงานสำคัญที่จะร่วม "พลิกฟื้นวิถีชีวิตประชาชน" ทั้งด้านการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกำชับให้ขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุก เร่งรัดการดำเนินโครงการสำคัญให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับภัยธรรมชาติ เช่น การสร้างเขื่อน ซึ่งมีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาล จึงต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อลดความล่าช้าในการส่งมอบงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้เน้นย้ำการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและสถานการณ์อุทกภัย โดยให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำทั่วประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รับฟังข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนจากพื้นที่อย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น เช่น แผ่นดินไหว และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชน พร้อมยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนและเป็นที่ปรึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมถึงผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยจะประสานความร่วมมือในรัฐสภา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
ในช่วงท้ายของการตรวจเยี่ยม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมการพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง "DPT Town Square" ซึ่งเป็นศูนย์รวมบริการดิจิทัลด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง การควบคุมอาคาร และการบริการด้านช่างไว้ในระบบเดียว ตลอดจนชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรกรมโยธาธิการและผังเมืองทั่วประเทศ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจสำคัญในการพัฒนาเมืองและชุมชน ดูแลความปลอดภัยของประชาชน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ พร้อมเน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานร่วมกันเสมือน "ครอบครัวเดียวกัน" ยึดถือกฎหมายเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด