มาอีกแล้ว “วาฬบรูด้า” ปีนี้เยือนทะเลบางแสนมากถึง 13 ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส สายรักธรรมชาติห้ามพลาด

ศูนย์ข่าวศรีราชา- มาอีกแล้ว “ วาฬบรูด้า” เยือนทะเลบางแสน ปีนี้มามากถึง 13 ตัว ตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส น้ำหนักเกือบ 2 ตัน ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความสวยงาม ผู้ประกอบการพร้อมนำเรือให้บริการ
วันนี้ ( 26 มิ.ย.) นายเอกศักดิ์ เสริมศรี หรือไต๋เก้า อายุ 50 ปี เจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว และยังเป็นเจ้าของเรือพลอยไพลินนาวี 2 ได้เผยภาพฝูง “วาฬบรูด้า” ที่พากันหากินปลาและว่ายน้ำคลอเคลียกันอย่างสนุกสนาน บริเวณทะเลห่างจากชายฝั่งเขาสามมุก และทะเลบางบางแสน พร้อมบอกว่าผู้ถ่ายคลิปภาพดังกล่าวคือ Mr. Pratya chu ที่ใช้โดรนถ่ายบนเรือพลอยไพลินนาวี 2 ที่ตนเองเปิดให้บริการเรือนำเที่ยว และยังบอกว่าในปีนี้ “วาฬบรูด้า” ที่เข้าเยือนทะเลบางแสน มีมากถึง 13 ตัว
ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำสั่งให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎการดูวาฬ ที่จะต้องอยู่ห่างจากกลุ่มวาฬ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร และจะต้องดับเครื่องเรือทุกครั้งระหว่างชมวาฬ เพื่อป้องกันอันตรายจากใบพัดเรือ
ส่วนผู้ประกอบการ ที่จะนำเรือพานักท่องเที่ยวออกชมวาฬ ก็จะต้องการผ่านอบรมจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคน โดยในปีนี้ วาฬตัวใหญ่สุด มีขนาดเท่ารถมินิบัส น้ำหนักเกือบ 2 ตัน ซึ่งถือว่าตัวใหญ่มาก หากเทียบกับฝูงวาฬที่เข้าเยือนทะเลบางแสนเมื่อปีที่ผ่านมา