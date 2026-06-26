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มาอีกแล้ว “วาฬบรูด้า” ปีนี้เยือนทะเลบางแสนมากถึง 13 ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส สายรักธรรมชาติห้ามพลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์




ศูนย์ข่าวศรีราชา- มาอีกแล้ว “ วาฬบรูด้า” เยือนทะเลบางแสน ปีนี้มามากถึง 13 ตัว ตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส น้ำหนักเกือบ 2 ตัน ตอกย้ำความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความสวยงาม ผู้ประกอบการพร้อมนำเรือให้บริการ

วันนี้ ( 26 มิ.ย.) นายเอกศักดิ์ เสริมศรี หรือไต๋เก้า อายุ 50 ปี เจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว และยังเป็นเจ้าของเรือพลอยไพลินนาวี 2 ได้เผยภาพฝูง “วาฬบรูด้า” ที่พากันหากินปลาและว่ายน้ำคลอเคลียกันอย่างสนุกสนาน บริเวณทะเลห่างจากชายฝั่งเขาสามมุก และทะเลบางบางแสน พร้อมบอกว่าผู้ถ่ายคลิปภาพดังกล่าวคือ Mr. Pratya chu ที่ใช้โดรนถ่ายบนเรือพลอยไพลินนาวี 2 ที่ตนเองเปิดให้บริการเรือนำเที่ยว และยังบอกว่าในปีนี้ “วาฬบรูด้า” ที่เข้าเยือนทะเลบางแสน มีมากถึง 13 ตัว

ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกคำสั่งให้กับเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว กำชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎการดูวาฬ ที่จะต้องอยู่ห่างจากกลุ่มวาฬ ไม่น้อยกว่า 100 เมตร และจะต้องดับเครื่องเรือทุกครั้งระหว่างชมวาฬ เพื่อป้องกันอันตรายจากใบพัดเรือ


ส่วนผู้ประกอบการ ที่จะนำเรือพานักท่องเที่ยวออกชมวาฬ ก็จะต้องการผ่านอบรมจากเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกคน โดยในปีนี้ วาฬตัวใหญ่สุด มีขนาดเท่ารถมินิบัส น้ำหนักเกือบ 2 ตัน ซึ่งถือว่าตัวใหญ่มาก หากเทียบกับฝูงวาฬที่เข้าเยือนทะเลบางแสนเมื่อปีที่ผ่านมา 





นายเอกศักดิ์ หรือไต๋เก้า เจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว




มาอีกแล้ว “วาฬบรูด้า” ปีนี้เยือนทะเลบางแสนมากถึง 13 ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส สายรักธรรมชาติห้ามพลาด
มาอีกแล้ว “วาฬบรูด้า” ปีนี้เยือนทะเลบางแสนมากถึง 13 ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส สายรักธรรมชาติห้ามพลาด
นายเอกศักดิ์ หรือไต๋เก้า เจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว
มาอีกแล้ว “วาฬบรูด้า” ปีนี้เยือนทะเลบางแสนมากถึง 13 ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส สายรักธรรมชาติห้ามพลาด
มาอีกแล้ว “วาฬบรูด้า” ปีนี้เยือนทะเลบางแสนมากถึง 13 ตัวตัวใหญ่สุดขนาดเท่ามินิบัส สายรักธรรมชาติห้ามพลาด
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