สลด!คนงานชาวนครนายกวัย 63 ตกตึกสร้างใหม่ รพ.เชียงรายฯเสียชีวิต

เชียงราย - เกิดเหตุสุดสลด..คนงานชายชาวนครนายก วัย 63 ขึ้นทำงานก่อสร้างบนตึกสร้างใหม่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ สูง 14 ชั้น พลาด ร่างร่วงติดคานั่งร้านระหว่างชั้น 4-5 บาดเจ็บสาหัส กู้ภัยฯปีนช่วยก่อนนำส่ง ICU กันระทึก สุดแพทย์สุดยื้อ
บ่ายวันนี้ (26 มิ.ย.) ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุคนงานพลัดตกลงมาจากโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสุขภาพนานาชาติชั้นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงรายงานเหตุตามลำดับชั้น ก่อนเร่งเดินทางไปตรวจสอบร่วมกับนางจิตศ์ตราฎ์ หมีทองธนกรณ์ ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าฯเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามเชียงราย
นายแพทย์สมศักดิ์ อภัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วย ระบุว่ามีการนำผู้ประสบเหตุถูกนำส่งห้องไอซียูของโรงพยาบาลแล้ว เป็นคนงานชายอายุ 63 ปี ชาว อ.เมืองนครนายก ตกลงมาจากทางด้านบนของโครงการก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งกำลังวางนั่งร้านเป็นโครงเหล็กขนานไปกับตัวอาคารสูงถึงชั้น 14
ผู้ประสบเหตุตกลงมาติดคาอยู่ที่นั่งร้านที่เสร็จแล้วบริเวณชั้น 4-5 ในอาการหมดสติแล้ว เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยได้รีบนำส่งห้องไอซียูหลังเกิดเหตุอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากร่างตกลงมากระแทกอยางรุนแรงทำให้เสียชีวิตในเวลาต่อมาสร้างความตกใจและเสียใจให้กับบรรดาเพื่อนคนงานด้วยกัน
นางจิตศ์ตราฎ์ จึงได้ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและโรงพยาบาลได้ประสานกับทางญาติเพื่อปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรเนื่องจากผู้ตายมีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ภาคกลาง รวมทั้งดูแลเรื่องสิทธิที่จะได้รับอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ให้มีการตรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุซึ่งจะต้องรอญาติเดินทางไปถึงก่อนและรอผลตรวจต่างๆ อย่างละเอียดอีกครั้ง
ทั้งนี้อาคารศูนย์ฯ ตั้งอยู่ติดกับถนนร่วมจิตถวายกำลังมีการสร้างด้วยงบประมาณ 766,080,000 บาท มีกำหนดก่อสร้างตั้งแต่เดือน ก.ย.2566 จนถึงวันที่ 11 ก.ย.2569 โดยมีความสูงเท่าอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือตึกหมูป่าคือ 14 ชั้น ทำให้มีความสูงเด่นและสามารถสังเกตุได้จากกลางเมืองเชียงรายได้อย่างชัดเจน ขณะที่มีการนำเครื่องจักรเครื่องมือและคนงานเข้าไปก่อสร้างเป็นจำนวนมาก.