(คลิป)เผยนาทีระทึก!เพื่อนบ้านวัยเก๋าทั้งเสพยา-สูบกัญชา ซดเหล้าซ้ำ ถือมีดบุกล็อกคอสาวใหญ่บ้านติดกันกลางดึก

พะเยา – วงจรปิดจับภาพนาทีระทึก..หนุ่มใหญ่วัย 63 ปี ทั้งเสพยาบ้า-สูบกัญชา แถมกินเหล้า ดอดเข้าบ้านติดกัน ก่อนชักมีดล็อกคอ ฉุดกระชาก-ทำร้ายร่างกาย เพื่อนบ้านสาวใหญ่วัย 58 จนได้รับบาดเจ็บกลางดึก ล่าสุด ตร.ตามรวบคาป่าช้า รับทั้งเสพทั้งเมาเหล้า แต่อ้างจำเหตุการณ์ไม่ได้
วันนี้(26 มิ.ย.) พ.ต.ท.วรากร สิทธิ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองพะเยา รับแจ้งความจาก น.ส.ปาลี แสงแก้ว อายุ 58 ปี ว่าถูกชายเพื่อนบ้านบุกเข้ามาภายในบ้านเลขที่ 81/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา พร้อมอาวุธมีด ก่อนใช้กำลังฉุดกระชากและทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ เมื่อเวลาประมาณ 22.41 น. ของคืนที่ผ่านมา(25 มิถุนายน)
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด พบผู้ก่อเหตุคือ นายนินท์ หรือ "เหงี่ยม" อายุ 63 ปี ซึ่งอาศัยอยู่บ้านติดกัน เดินถือมีดบุกเข้ามาภายในบ้าน ก่อนลงมือฉุดกระชากผู้เสียหายอย่างชัดเจน แล้วหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน สภ.เมืองพะเยา พร้อมญาติของผู้เสียหาย เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุไปที่บ้านพัก แต่ไม่เจอตัว โดยพบหลานสาวของผู้ก่อเหตุซึ่งให้ข้อมูลว่านายเหงี่ยม ไม่ได้หลบหนีไปใหน แต่ชอบไปอยู่บริเวณป่าช้าบ้านแม่ต๋ำ เจ้าหน้าที่จึงติดตามควบคุมตัวไว้ได้ ก่อนนำตัวกลับมาตรวจค้นบ้านพักเพื่อค้นหลักฐานเสื้อผ้าและกระเป๋าย่ามที่ใช้ในวันเกิดเหตุ ส่วนมีดและหมวกที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนหน้านี้แล้ว
สอบสวนเบื้องต้น ผู้ก่อเหตุให้การในลักษณะวกวน อ้างว่าจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงตามคลิป พร้อมระบุว่าก่อนเกิดเหตุได้เสพยาบ้า สูบกัญชา และดื่มสุราจนอยู่ในอาการมึนเมาและไม่สามารถจดจำรายละเอียดของเหตุการณ์ได้
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมเร่งรวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติมเพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป