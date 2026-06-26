แม่สุดทน! โร่แจ้งจับผัวทาสยาบ้า ตีลูกสาววัย 2 ขวบแผลเต็มหลัง กดหัวจมน้ำหลายรอบ ยังนอนรักษาอยู่ รพ.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- แม่สุดทนโร่แจ้งความจับ สามีทาสยาบ้า ตีลูกสาววัย 2 ขวบ แผลเต็มหลัง และกดหัวจมน้ำหลายรอบ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ผวากลับมาก่อเหตุซ้ำและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกน้อย ยายเผยเตือนหลายครั้งไม่เป็นผล ล่าสุดถูกแก๊งยาเสพติดข่มขู่ ด้านหนูน้อยยังนอนรักษา อยู่รพ. อาการฟกช้ำทั้งตัว อาเจียนและหวาดระแวง
วันนี้ ( 26 มิ.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวศิวพร ดวงสา อายุ 30 ปี ได้เดินทางไปเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสามี หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกสาววัย 2 ขวบ จนได้รับบาดเจ็บ มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายหลายแห่ง โดยเหตุเกิดภายในห้องเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
โดยนางสาวศิวพรฯ เปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ สามีได้เดินทางมาหาตนที่ทำงาน พร้อมแจ้งว่าลูกถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนจะยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือทำร้ายลูกเอง พอหลังเลิกงานตนจึงรีบไปดูอาการลูก เมื่อเห็นสภาพบาดแผลก็แทบช็อก เนื่องจากพบร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายจำนวนมาก นอกจากนี้ เพื่อนบ้านยังให้ข้อมูลว่า ในช่วงเวลาที่ตนไม่อยู่บ้าน พ่อของเด็กมักทำร้ายร่างกายลูกเป็นประจำ และเคยมีพฤติกรรมจับศีรษะลูกกดลงน้ำในกะละมัง จนสำลักน้ำมาแล้วหลายครั้ง สร้างความกังวลและหวาดกลัวให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างมาก
โดยสามีชื่อ นายสุทธินัย เป็นคนอารมณ์ร้อนและมักมีอาการหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา เชื่อว่า สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติด เนื่องจากทุกครั้งที่เสพยา สามีของตนมักจะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงกับลูก และหลังเกิดเหตุครั้งนี้ ตนจึงตัดสินใจเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีคิ้ว เพื่อให้ดำเนินคดีกับสามีที่ก่อเหตุอย่างถึงที่สุด พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และอย่าปล่อยตัวออกมาง่ายๆ เพราะเกรงว่า จะกลับมาก่อเหตุซ้ำและเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของลูกอีก”
เบื้องต้น แม่เด็กระบุว่า “ทราบข้อมูลว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวสามีที่ก่อเหตุไว้แล้ว และแนะนำไปตรวจหาสารเสพติด แต่ตนยังคงรู้สึกหวาดผวาและกังวลใจ เนื่องจากไม่ทราบว่าสามีจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อใด จึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็ก และดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานและผลตรวจร่างกายของเด็ก เพื่อนำมาประกอบสำนวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ล่าสุด บ่ายวันนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังห้องพักในพื้นที่บ้านโคกมูลตุ่น หมู่ 3 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พบกับนางพัน จิตชนะ อายุ 60 ปี ยายของเด็กหญิงวัย 2 ขวบที่ถูกพ่อทำร้าย ซึ่งเปิดเผยว่า เด็กหญิงยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสีคิ้ว โดยมีอาการฟกช้ำทั่วร่างกาย อาเจียน และหวาดระแวง ไม่ยอมให้บุคคลอื่นเข้าใกล้ ซึ่งตนเป็นผู้ดูแลหลานในช่วงที่แม่ของเด็กออกไปทำงาน ส่วนพ่อของเด็กตกงาน จะอยู่บ้านเป็นส่วนใหญ่ และมักทำร้ายร่างกายลูกสาวเป็นประจำ เนื่องจากมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แม้ตนจะพยายามห้ามปรามหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล โดยก่อนเกิดเหตุล่าสุด เห็นพ่อของเด็กจับศีรษะลูกกดลงในน้ำ ตนพยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถต้านแรงได้ จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าระงับเหตุ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ฯ ดำเนินคดีกับพ่อของเด็กอย่างถึงที่สุด และไม่ต้องการให้ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อเหตุซ้ำอีก
นอกจากนี้ หลังเกิดเหตุทางครอบครัวยังถูกบุคคลที่อ้างว่า เป็นกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในละแวกเดียวกัน ที่รู้จักกับพ่อของเด็ก เข้ามาข่มขู่ว่า หากเรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบถึงกลุ่มของตน จะทำอันตรายคนในครอบครัว จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความปลอดภัยของครอบครัวโดยด่วน
ทั้งนี้ ความคืบหน้าของคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และสอบสวนผู้เกี่ยวข้องตามขั้นตอนกฎหมาย