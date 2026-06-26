รมช.ศึกษาธิการลงพื้นที่กาญจน์ รับฟังปัญหาชาวบ้านเดือดร้อนจากโครงการแยกแก่งเสี้ยน เร่งหาทางออกปมทางเข้า-ออกหมู่บ้าน

กาญจนบุรี – รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อม สส.กาญจนบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 7 รับฟังปัญหาประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างจุดตัดแยกแก่งเสี้ยน หลังเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านถูกปิดจากการก่อสร้าง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขร่วมกับแขวงทางหลวงและเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านกว่า 263 ครัวเรือน
วันนี้( 26 มิ.ย.) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 1 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หมู่บ้านพฤกษากาญจน์ 7 หมู่ 8 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างจุดตัดทางหลวงหมายเลข 367 เชื่อมทางหลวงหมายเลข 323 และทางหลวงหมายเลข 3199 บริเวณแยกแก่งเสี้ยน
ในการลงพื้นที่มีนายพนม โพธิ์แก้ว สส.กาญจนบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังปัญหา พร้อมด้วยนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ผู้แทนเทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม
ชาวบ้านระบุว่า การก่อสร้างโครงการส่งผลให้ทางเข้า-ออกหมู่บ้านเดิมไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีการขุดและปรับระดับถนนจนเกิดความต่างระดับ ทำให้การสัญจรเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ทั้งที่ทางเชื่อมเดิมได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงอย่างถูกต้องมาก่อน จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาแนวทางแก้ไข
ด้านนายพรชัย ศิลารมย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกาญจนบุรี ชี้แจงว่า การก่อสร้างโครงการเป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างถนนใหม่ การอนุญาตใช้ทางเชื่อมเดิมย่อมสิ้นสุดลง ผู้ประสงค์จะเชื่อมทางเข้า-ออกกับทางหลวงจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตใหม่และดำเนินการก่อสร้างตามแบบที่กรมทางหลวงกำหนด โดยค่าใช้จ่ายเป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ โครงการได้แจ้งข้อมูลและประชาสัมพันธ์ให้ผู้แทนหมู่บ้านรับทราบมาตั้งแต่ก่อนเริ่มดำเนินการแล้ว
ภายหลังรับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่าย นายอัครนันท์ได้เสนอแนวทางแก้ไขเบื้องต้น โดยเสนอให้ประชาชนพิจารณามอบพื้นที่ทางเข้า-ออกหมู่บ้านให้เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยนรับเป็นทางสาธารณะ เพื่อให้เทศบาลสามารถดำเนินการก่อสร้างทางเชื่อมได้โดยไม่ต้องให้ประชาชนรับภาระค่าใช้จ่าย ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบรับในระดับหนึ่งจากชาวบ้าน แต่ยังไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากต้องนำเข้าสู่การประชุมของสมาชิกหมู่บ้านเพื่อพิจารณาร่วมกันอีกครั้ง
ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่าจะประสานแขวงทางหลวงกาญจนบุรี เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน และตัวแทนประชาชน ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านได้อย่างสะดวกและปลอดภัยโดยเร็วที่สุด