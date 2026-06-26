จีนเทายังเกลื่อน!ลาวจับส่งกลับจีนอีกล็อต พบซุกเต็มบ้านพักเขตหลวงพระบาง

สามเหลี่ยมทองคำ – ตำรวจลาวยังคงกวาดล้างจีนเทาต่อเนื่อง..ล่าสุดพบสุมหัวอยู่กันเต็มบ้านย่านหลวงพระบาง เกือบ 100 ราย พร้อมคอมพ์-อุปกรณ์เพียบ แถมส่วนใหญ่เป็นแก๊งสแกมเมอร์ชัด
กองกำลังป้องกันความสงบ (ปกส.) หรือตำรวจ สปป.ลาว ได้เผยแพร่ข่าวสารว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการ ปกส.แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว ได้ส่งมอบผู้กระทำความผิดสัญชาติจีนให้กับทางการจีน ผ่านด่านสากลบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา - ด่านสากลเมืองโมฮาน มณฑลยูนนาน สป.จีน อีกกลุ่มใหญ่ เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา
พ.อ.สมบูน ทะนาวัน รองหัวหน้ากองบัญชาการ ปกส.แขวงหลวงพระบาง แจ้งว่าเมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายกิจการต่างประเทศ ตำรวจสันติบาล ร่วมกับตำรวจป้องกันเศรษฐกิจและ ปกส.แขวงหลวงพระบางออกตรวจสอบในพื้นที่แขวงหลวงพระบาง เข้าตรวจสอบบ้านพักในพื้นที่บ้านพอนไซและบ้านพระบาดใต้ ควบคุมตัวชาวจีนที่อาศัยอยู่รวม 78 คน เป็นชาย 73 คน หญิง 5 คน รวมทั้งตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อีกเป็นจำนวนมาก
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเป็นกลุ่มขบวนการอาชญากรรมทางโทรคมนาคมหรือแก๊งสแกมเมอร์ 75 คน ซึ่งเป็นชาย 70 คน หญิง 5 คนที่เกี่ยวข้องด้วย ส่วนอีก 3 คนกระทำความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ทางการ สปป.ลาว จึงควบคุมตัวทั้งหมดสอบสวนขยายผลตามขั้นตอน ก่อนส่งตัวให้กับทางการจีน เพื่อนำตัวไปดำเนินคดีในประเทศจีนต่อไป
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ทางการ สปป.ลาว โดยตำรวจสันติบาล กระทรวงป้องกันความสงบ ศูนย์ร่วมมือระหว่างตำรวจ สปป.ลาว-จีน ได้ส่งมอบผู้ต้องหาชาวจีน ให้กับทางการจีนผ่านด่านสากลบ่อเต็น-ด่านสากลโมฮาน จำนวน 170 คน เป็นชายจำนวน 164 คนและหญิงจำนวน 6 คน
ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายใน สปป.ลาว ทั้งการเล่น การจัดหาคนเข้าออกเมือง อาชญากรรมออนไลน์ ฯลฯ และถูกจับกุมในหลายพื้นที่ทั้งแขวงบอลิคำไซ แขวงจำปาสัก นครหลวงเวียงจันทน์ ฯลฯ.