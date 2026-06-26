ด่วน!เกิดเหตุไฟไหม้ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ โรงพยายาบาลจิตเวช จ อุบลฯ

อุบลราชธานี-ด่วน!เกิดเหตุไฟไหม้ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี กลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกจากฝ้าเพดาน เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล และญาติ รีบอพยพออกจากอาคารเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ และยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ
เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 26 มิถุนายน 2569 พ.ต.ท.วินัย ประทุมพิมพ์. สว.สอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้เกิด บริเวณชั้น 1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลแจระแม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ปภ.เขต13 และ เจ้าหน้าที่กู้ภัยใกล้เคียง กว่า 10 คัน เข้าระงับเหตุ
โดยเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลได้มีการเคลื่อนย้ายคนไข้และเครื่องมือแพทย์ออกมาตามแผนอพยพ โดยไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ ทรัพย์สินเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ได้รับความเสียหาย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้เวลประมาณ 30 นาที จึงพบต้นเพลิงมาจาก สายไฟกริ่งฉุกเฉินภายใน ห้องตรวจหมายเลข 25 ให้บริการจิตวิทยาและสังคมสงเคาะห์ ตึกผู้ป่วยนอก (OPD)
จากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบร่องรอยการลุกลามเพลิงไปยังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง มีเพียงสายไฟของกริ่งฉุกเฉินที่ลัดวงจร ทำให้เกิดความร้อนไหม้ใยแก้วฉนวนกันความร้อนใต้ฝ้าจนมีควันสีดำพุ่งออกมา
นายแพทย์โกศล วราอัศวปติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ บอกับผู้สื่อข่าวว่า ขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบ กลุ่มควันพวงพุ่งออกมาจากหลอดไฟฝ้าเพดาน จึงได้รีบส่งสัญญาณและแจ้งเตือนให้ผู้ป่วย ญาติ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนรีบอพยพออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพล
เบื้องต้นมีการย้ายการให้บริการไปยังจุดใกล้เคียงและเปิดให้บริการได้ตามปกติ ส่วนจุดที่เกิดไฟช็อตก็จะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ