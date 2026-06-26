ทลฉ.เปิดบ้านเฟส 3 โชว์งานก่อสร้างคืบ 95% เชิดชูชุมชน-กลุ่มประมงร่วมขับเคลื่อนโครงการ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ กิจการร่วมค้าซีเอ็นเอ็นซี และบริษัท ซี เอช อี ซี จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน" นำผู้นำชุมชน กลุ่มประมง และหน่วยงานในพื้นที่กว่า 200 คน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ซึ่งมีความคืบหน้ากว่า 95% พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ 43 ชุมชนและกลุ่มประมงที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการ
วันนี้( 26 มิ.ย.) ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร เขียวไพศาล ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม "เปิดบ้านเฟส 3 สานสัมพันธ์ชุมชน" พร้อมด้วยนางสิริมา กีรตยาคม รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง นายสนธิ คชวัฒน์ ประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม ของ กิจการร่วมค้า CNNC นายอนุสรณ์ มะกรครรภ์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง บริษัท ซีเอชอีซี (ไทย) จำกัด ผู้นำชุมชน กลุ่มประมง หน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่รอบโครงการกว่า 200 คน เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2569 ณ ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ว่าที่ร้อยตรีรัฐกร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกิจการร่วมค้า CNNC และบริษัท ซี เอช อี ซี (ไทย) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบความก้าวหน้าของโครงการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างจริง
ทั้งนี้ การท่าเรือแห่งประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังสู่การเป็นท่าเรือชั้นนำระดับโลก ด้วยการยกระดับการให้บริการด้านโลจิสติกส์ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ
รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 มีความคืบหน้าการก่อสร้างแล้วมากกว่าร้อยละ 95 และคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมส่งมอบโครงการได้ภายในช่วงปลายปี 2569 และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อชุมชนและกลุ่มประมงที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนและกลุ่มประมงที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ด้าน นางสาวลัลลิฬา จิตร์สม ผู้อำนวยการโครงการร่วม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้อาจเป็นการเปิดบ้านครั้งสุดท้ายก่อนโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ จึงตั้งใจมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชุมชนและกลุ่มประมงที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อแสดงความขอบคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมพัฒนาโครงการจนบรรลุเป้าหมาย พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ของ CNNC ในการดำเนินงานภายใต้แนวคิด "ห่วงใย ใส่ใจชุมชน และนอบน้อมต่อชุมชน เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน"