น.ย.ตราด สกัดจับ 4ชาวจีนลอบข้ามแดนพร้อมผู้นำพาชาวไทย 2รายเชื่อข้องเกี่ยวแก๊งสแกมเมอร์

ตราด- น.ย.ตราด สกัดจับ 4 ชาวจีนลักลอบข้ามแดนพร้อม 2 ผู้นำพาชาวไทยน ขณะพยามยามขับรถผ่านด่านตรวจเขาล้าน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา เชื่อเกี่ยวข้องแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชา
เมื่อเวลาประมาณ 03.30 น. วันนี้ ( 26 มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธิน ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3(ชค.ทพ.นย.ที่3) ได้สกัดจับรถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า ยาริส สีขาว หมายเลขทะเบียน 3 กค 2739 กทม.และรถยนต์เก๋งยี่ห้อซูซูกิ สวิฟ สีขาว
หมายเลขทะเบียน กค2570 ตราด ขณะกำลังขับผ่านจุดตรวจด่านเขาล้าน ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด ในลักษณะมีพิรุธ
ทราบชื่อคนขับรถทั้ง 2 คันคือ นายภูสิริ ธนากิจ อายุ26 ปี และ นายกิตติพงษ์ ไชยอรรถ อายุ38 ปี พร้อมชายชาวจีนอีก 4 คนประกอบด้วย นายอาเว่ย อายุ19 ปี,นายเสี่ยว เสี่ยว อายุ25 ปี,นายหยาง คุน อายุ21 ปี และนายเหลียว เฟย หนาน อายุ30 ปี ด่านเขาล้าน หมู่ 9 ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด
จากการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น พบชายชาวจีนเพียง 1 คนที่มีพาสปอร์ต1 คนแต่หมดอายุ ส่วนอีก 3 คน ไม่มีเอกสารประจำตัว จึงได้ควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบประวัติ ก่อนส่งตัวให้ สภ.บ้านท่าเลื่อน โดยมี พ.ต.อ.มนตรี จินะ ผกก.สภ.บ้านท่าเลื่อน
และร.ต.ท.ตฤณ วรรณพฤกษ์ รอง สว.(สอบสวน)ฯ ดำเนินการสอบสวน ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่ น.ส.กัลยา ประสิทธิ์ภาคย์ นายอำเภอคลองใหญ่ เผยว่าหลังได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา
จึงได้กำชับให้ฝ่ายปกครองตรวจสอบและควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบข้ามแดนผิดกฏหมายของคนต่างชาติอีก
“ ที่ผ่านมามักมีกลุ่มชาวจีนซึ่งเกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์หลบหนีจากกัมพูชาเข้ามาใน จ.ตราด โดยผ่านจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กหลายครั้ง และยังพบการลักลอบเข้ามาทางทะเลซึ่งส่วนใหญ่เป็นการนำพา โดยจ่ายค่าหัวรายละ4,000-5,000 บาท ซึ่งการจับกุมของเจ้าหน้าที่ น.ย.ตราด ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2 ในรอบ1-2 เดือน” นายอำเภอคลองใหญ่ กล่าว