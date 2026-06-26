ทหารเมียนมาถล่มกะเหรี่ยงหนัก กระสุนปลิวข้ามแดนถูกบ้านคนไทยเสียหาย ตชด.รุดตรวจสอบ-วางกำลังคุ้มกันประชาชน

ตาก - ทหารพม่า กองพลทหารราบเบาที่ 22 เดินหน้าถล่มกองทัพกะเหรี่ยงหนัก ระดมทั้งอาวุธประจำกาย-อาวุธหนัก หวังยึด “บ้านมินลาป่าน” ฐานที่มั่นฝ่ายต่อต้านตรงข้ามแม่สอด แต่เจอการตอบโต้รุนแรง กระสุนปลิวว่อนข้ามแดนโดนบ้านเรือนชาวไทยซ้ำอีก
วันนี้(26 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กองพลทหารราบเบาที่ 22 กับฝ่ายกองกำลังกะเหรี่ยงอิสระ (เคทีแอลเอ.)บริเวณบ้านมินลาป่าน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงศ์ หมู่ที่ 9ตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหนัก
เมื่อทหารเมียนมาพยายามโจมตีฝ่ายกะเหรี่ยง ด้วยอาวุธประจำกาย และอาวุธหนัก เพื่อจะยึดพื้นที่บ้านมินลาป่านให้ได้ แต่ก็ถูกตอบโต้จากฝ่ายทหารกะเหรี่ยง
นอกจากนี้ระหว่างการสู้รบมีกระสุนล้ำเข้ามาใส่บ้านเรือนของราษฎรไทยหลายนัด ทำให้ตัวอาคารได้รับความเสียหาย ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด และฝายปกครอง ตชด.กองร้อย ตชด.346 อ.แม่สอด อยู่ระหว่างเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเพื่อสำรวจความเสียหาย และวางกำลังบริเวณชายแดนเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน
อย่างไรก็ดี ทหารเมียนมายังไม่สามารถยึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงได้ แม้พยายามที่จะเข้ายึดที่มั่นฝ่ายกะเหรี่ยงก็ตาม แต่ถูกตอบโต้ด้วยอาวุธปืนนานาชนิด