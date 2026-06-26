(คลิป)ลามหนัก! โซเชียลแฉคลิป ขรก.เทศบาลประทาย “นายหน้าใหญ่สายโคราช” จัดหาเรียกรับเงินซื้อขายตำแหน่งสอบท้องถิ่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ขบวนการปีศาจทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นลามหนัก โซเชียลแฉคลิปเสียงซื้อขายตำแหน่งสอบท้องถิ่น ระบุข้าราชการเทศบาลประทาย โคราช “นายหน้าใหญ่สายโคราช”เป็นผู้จัดหาและเรียกรับเงิน โดยอ้าง “เจ้านาย” ในการจัดหาตำแหน่งสอบบรรจุ พร้อมส่งหน้าบัญชีธนาคารให้โอนเงิน
วันนี้ ( 26 มิ.ย.69) ประเด็นการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Nay Nay” ได้เผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาระหว่างชายและหญิง พร้อมระบุข้อความว่า "นายหน้าใหญ่สายโคราช ซื้อขายตำแหน่งสอบท้องถิ่น ยังสถิตอยู่ในประทายมั้ยเอ๋ย ตามล่าหาตัวอยู่"
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังระบุข้อความพาดพิงว่าเป็นกรณีซื้อขายตำแหน่งสอบท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมอ้างชื่อบุคคลรายหนึ่ง ซึ่งระบุว่าเป็นข้าราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดเทศบาลตำบลประทาย โดยกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดหาและเรียกรับเงินในการจัดหาตำแหน่งสอบบรรจุ พร้อมส่งหน้าบุ๊กแบงค์ให้โอนเงิน
สำหรับเนื้อหาในคลิปเสียง เป็นการสนทนาระหว่างชายกับหญิง โดยฝ่ายหญิงกล่าวอ้างในทำนองว่า ได้ดำเนินการเรื่องรายชื่อผู้สอบไว้แล้ว แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากไม่ได้รับการบรรจุตามที่คาดหวัง พร้อมอ้าง“เจ้านาย” ระบุว่าจะมีการคืนเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากไม่ต้องการให้เสียอนาคต และกล่าวอ้างอีกว่า หากมีการเปิดสอบในปีหน้า จะดำเนินการใหม่อีกครั้ง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและคลิปเสียงดังกล่าวเป็นเพียงการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหรือคำชี้แจงจากผู้ที่ถูกพาดพิง ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป