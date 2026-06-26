คปภ.เดินหน้าขยายร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครอง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คปภ.เดินหน้ารณรงค์โครงการ ร้านอาหารอุ่นใจที่จังหวัดขอนแก่น เป็นต้นแบบทั่วประเทศ วางเกราะประกันคุ้มครองลูกค้า ดันมหานครอีสานสู่จุดหมายอาหารปลอดภัย มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. 2569 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือไคซ์ (KICE) นางพานทิพย์ บุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ภายใต้โครงการ ร้านอาหารอุ่นใจ มีประกันภัยคุ้มครอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำระบบประกันภัยมาใช้บริหารความเสี่ยง พร้อมยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ภายในงานยังมีการบรรยายด้านการพัฒนาร้านอาหาร การเสวนาเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับบริษัทประกันภัย
พร้อมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ ร้านอาหารอุ่นใจ มีประกันภัยคุ้มครอง หรือ Insured Restaurant & Café เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการร้านอาหารที่มีระบบประกันภัยดูแลได้ง่ายขึ้น
นางพานทิพย์ กล่าวว่า ขอนแก่นเป็นจุดหมายแรกของการจัดกิจกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ และการประกันภัยของภูมิภาค โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรง 9,897 ล้านบาท และเบี้ยประกันวินาศภัย 3,600 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ประกอบการร้านอาหารมากกว่า 7,170 ราย สูงที่สุดในภาคอีสาน
ซึ่งโครงการมุ่งส่งเสริมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก เพื่อช่วยดูแลลูกค้าหากเกิดอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อร่างกายหรือทรัพย์สิน รวมถึงการเจ็บป่วยจากอาหารเป็นพิษ โดยเบี้ยประกันประมาณ 1,000 บาท สามารถให้วงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท หรือมีต้นทุนเฉลี่ยเพียงวันละประมาณ 3 บาท ขณะที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
โดยขอนแก่นเป็นจังหวัดแรกที่นำร่องโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2568 มีร้านอาหารเข้าร่วม 30 แห่ง และมีการยื่นขอรับค่าสินไหมทดแทนจริง สะท้อนให้เห็นว่าระบบประกันภัยสามารถช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด และสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในปี 2569 สำนักงาน คปภ. เตรียมขยายโครงการทั่วประเทศ พร้อมจัดกิจกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น สงขลา อุดรธานี อุบลราชธานี และพิษณุโลก เพื่อผลักดันให้ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการประกอบธุรกิจร้านอาหาร
การขับเคลื่อนโครงการครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานธุรกิจร้านอาหาร และผลักดันจังหวัดขอนแก่นในฐานะ มหานครแห่งอีสานสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Gastronomy ที่มีความปลอดภัย มั่นคง และเติบโตอย่างยั่งยืน"