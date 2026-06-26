ปราจีนบุรี- เกิดถี่! อุบัติเหตุรถตู้รับ-ส่งนักเรียนใน จ.ปราจีนบุรี ล่าสุดพุ่งชนเสาไฟฟ้าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ทำบาดเจ็บหลายราย
เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (26 มิ.ย.) ได้เกิดอุบัติเหตุรถตู้รับ-ส่งนักเรียนใน จ.ปราจีนบุรี พุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี ก่อนถึงวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี จนเป็นเหตุให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายราย หลังเกิดเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างบำเพ็ญธรรมสถานปราจีนบุรี ได้ประสานไปยัง พ.ต.ท.เจริญ บุญสิทธิ์ ร้อยเวรสอบสวน สภ.เมืองปราจีนบุรี ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถตู้ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์เทา หมายเลขทะเบียน นข 1072 นครนายก สภาพหน้ารถชนติดอยู่กับเสาไฟฟ้าส่องสว่างจนพังยับเยิน และยังพบนักเรียนหลายคนที่ออกมาจากรถได้ในสภาพได้รับบาดเจ็บ
และจากการตรวจสอบภายในรถตู้ ยังพบนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บติดอยู่ภายในอีก 3 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ จึงเร่งนำตัวออกมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์
ขณะจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งสิ้น 10 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 4 ราย โดยส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บตามขา แขน และปากแตก
สอบถาม นายฐิตธรรม ทาเจริญ อายุ 35 ปี คนขับรถตู้ให้การว่าได้ขับรถตู้รับนักเรียนมาจาก อ.กบินทร์บุรี เพื่อส่งตามโรงเรียนต่างๆในเขตเมืองปราจีนบุรี แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้มีรถจักรยานยนต์ขับเบียดปาดเข้ามาจนต้องหักหลบ และพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจังทำให้นักเรียนที่โดยสารมาได้รับบาดเจ็บไปตามๆ กัน
เมื่อสอบถามนักเรียนที่เดินทางมาในรถ ทราบว่าขณะเกิดเหตุนักเรียนส่วนใหญ่ที่มากับรถตู้พากันนั่งหลับหมด จึงไม่เห็นเหตุการณ์
ขณะที่ นายชนาธิป โคกมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการสอบสวนคนขับรถตู้อย่างละเอียด และหาทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนที่บาดเจ็บต่อไป และยังได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ
ซึ่งในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวคนขับรถตู้ไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ และสอบสวนสาเหตุอย่างละเอียดแล้ว