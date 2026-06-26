สลด ! พนักงานขับรถม.ราชภัฏเพชรบุรีขี่ฟีโน่ถูกรถบรรทุก 6 ล้อทับศีรษะดับคาที่ ภรรยาอุ้มลูกน้อยร่ำไห้กลางที่เกิดเหตุ

เพขรบุรี - เกิดเหตุสลดบนถนนเพชรเกษมขาล่องใต้ บริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน PT ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี เมื่อพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนรถบรรทุก 6 ล้อที่กำลังเลี้ยวเข้าปั๊ม ก่อนถูกรถทับศีรษะเสียชีวิตคาที่ ท่ามกลางความโศกเศร้าของภรรยาที่อุ้มลูกน้อยเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ ขณะที่ตำรวจเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง
วันนี้( 26 มิ.ย.) ร.ต.ต.ธนปพล แย้มศรี รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองเพชรบุรี รับแจ้งอุบัติเหตุรถบรรทุก 6 ล้อทับศีรษะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต บริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน PT สาขาเวียงคอย หลักกิโลเมตรที่ 154 ถนนเพชรเกษม (ขาล่องใต้) หมู่ 1 ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จึงพร้อมด้วยแพทย์นิติเวช โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชญธรรมสถาน รุดตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ฟีโน่ สีน้ำเงิน-ดำ ทะเบียน 1กบ 2232 เพชรบุรี ล้มอยู่บริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน ใกล้กับรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 71-5839 เพชรบุรี ส่วนผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือ นายอรุณบัว ประคอง อายุ 50 ปี ชาวตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี เป็นพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สภาพศีรษะถูกล้อรถบรรทุกทับเสียชีวิตคาที่
ระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภรรยาของผู้เสียชีวิตได้อุ้มลูกน้อยเดินทางมายังจุดเกิดเหตุ ก่อนปล่อยโฮด้วยความเสียใจ สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
นายวสันต์ ศิริเดชสกุล อายุ 31 ปี ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ขับรถบรรทุก ให้การว่า หลังจากนำปลาไปส่งในพื้นที่มหาชัย ได้ขับรถมุ่งหน้ากลับบ้านที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อมาถึงบริเวณดังกล่าวตั้งใจเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันเพื่อจอดพักและอาบน้ำ โดยได้มองกระจกหลังไม่พบรถตามมา ก่อนเปิดไฟเลี้ยวและหักเข้าปั๊ม จากนั้นได้ยินเสียงชนอย่างแรง เมื่อลงมาตรวจสอบจึงพบว่ารถทับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต
ด้านนายสังวาลย์ ประคอง บิดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า ลูกชายทำงานเป็นพนักงานขับรถของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และใช้รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวเดินทางไปทำงานทุกวัน กระทั่งช่วงเช้ามีผู้โทรศัพท์มาแจ้งว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จึงรีบเดินทางมาตรวจสอบ
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจพบร่องรอยการเฉี่ยวชนบริเวณเหนือขอบล้อหน้าด้านซ้ายของรถบรรทุก เป็นรอยครูดยาวประมาณ 30 เซนติเมตร พร้อมเตรียมประสานขอภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ำมัน เพื่อตรวจสอบลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียด และดำเนินการตามกฎหมายต่อไป