(คลิป)ฮือฮาทั้งอำเภอ! แอโรบิกกลางป่าช้า ชาวเชียงคำเต้นทุกเย็นไม่หวั่นสิ่งลี้ลับ

พะเยา – ล้างภาพจำป่าช้าที่สุดวังเวงสิ้นเชิง จนฮือฮากันทั้งอำเภอ..ปธ.แม่บ้านตำรวจ ร่วมชาวเชียงคำ กวาดลานหน้าเมรุ-ตั้งลำโพง เปิดเพลงจังหวะสามช่าสุดโจะ เต้นแอโรบิก แดนซ์กันให้เหงื่อตกทุกเย็น ยืนยันเรามาด้วยความเคารพผู้วายชนน์-ไม่มีอะไรน่ากลัว ก่อน/หลังเต้นไหว้ขอขมาเจ้าที่เจ้าทาง-ผู้ล่วงลับทุกครั้ง หยุดทุกวันที่มีพิธีฌาปนกิจ
ป่าช้า หรือสุสาน ที่ปกติแล้วจะเต็มไปด้วยความวังเวง แทบไม่มีใครอยากกรายใกล้..แต่สำหรับสุสานบ้านมาง อ.เชียงคำ จ.พะเยา ทุกเย็น กลับคึกคักกระหึ่มด้วยเสียงเพลงจังหวะโจะๆ สามช่า ทั้งลูกทุ่งมันๆ ยันไทยสากล เมื่อกลุ่มชาวบ้านอายุระหว่าง 45–60 ปี กว่า 20 คน ร่วมกิจกรรมแอโรบิกแดนซ์ ล้างภาพจำของสุสานโดยสิ้นเชิง
นางอภิรดี ปานสมบัติ ประธานแม่บ้านตำรวจเชียงคำ และชาวบ้านมาง เปิดเผยว่า หลายคนมักถามว่ามาเต้นแอโรบิกในป่าช้าไม่กลัวหรือ แต่สำหรับสมาชิกทุกคนมองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สามารถใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพได้ ภายใต้ความเคารพต่อผู้ล่วงลับ
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลเชียงคำ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม มีการอบรมความรู้ด้านสุขภาพ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี รวมถึงติดตามสุขภาพสมาชิกเป็นประจำ ทั้งการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก และวัดรอบเอวทุกต้นเดือน
นอกจากการออกกำลังกายแล้ว สมาชิกทุกคนยังร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์ของสุสาน ปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ รดน้ำ กวาดใบไม้ และช่วยจัดเตรียมเครื่องเสียงก่อนเริ่มกิจกรรม ทำให้พื้นที่สะอาด ร่มรื่น และน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น
ซึ่งหากวันใดมีพิธีฌาปนกิจ ทางกลุ่มจะหยุดทำกิจกรรมเพื่อแสดงความเคารพต่อผู้วายชนม์ พร้อมทั้งก่อนและหลังการเต้น ทุกคนจะยกมือไหว้และกล่าวขอขมาสถานที่ทุกครั้ง ถือเป็นการให้เกียรติผู้ล่วงลับและเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อ
“แม้ด้านหลังจะเป็นเมรุ แต่พวกเรามาเพื่อดูแลสุขภาพและดูแลสถานที่แห่งนี้ด้วยความเคารพ เมื่อเราประพฤติดีและให้เกียรติสถานที่ ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว ทุกคนมีแต่ความสุขที่ได้ออกกำลังกายร่วมกัน”