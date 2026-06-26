(คลิป)แสดงตัวแล้ว 3 วัยรุ่นลำปางรุมยำ-แทงเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังเย็บร่วม 30 เข็ม พบเคยก่อเหตุแทงคนคืนวันไหลด้วย

ลำปาง – คืบหน้า..หนุ่มเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวดังแยกบุญโยงลำปาง ถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมยำ-แทงเย็บเกือบ 30 เข็ม ล่าสุดตำรวจเรียกสอบเพิ่ม เผยตามตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว 3 พร้อมอาวุธมีด-ไม้กอล์ฟ พบเป็นกลุ่มที่เคยก่อเหตุแทงพนักงานร้านขายทุเรียนเมื่อคืนงานวันไหลช่วงสงกรานต์ แต่คดียังไม่คืบกลับมาก่อเหตุใหม่ครั้งนี้อีก
นายวาที หรือ ปอ อายุ 38 ปี เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อดังของลำปาง ย่านตำบลเวียงเหนือ ใกล้แยกบุญโยง พร้อมด้วยภรรยาและลูกชาย ได้เข้าให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองลำปาง เย็นวันที่ผ่านมา(25 มิ.ย.) หลังถูกกลุ่มวัยรุ่นรุมทำร้ายร่างกาย ด้วยอาวุธมีดและของแข็ง กลางถนน เมื่อเวลาประมาณ 23.40 น.ของวันที่16 มิ.ย. คาบเกี่ยวมาถึงเวลา 00.20 น. ของวันที่ 17 มิ.ย. จนเย็บไปเกือบ 30 เข็ม แพทย์ลงความเห็นว่าต้องรักษาตัวประมาณ 1 เดือน
นายปอ เปิดเผยว่า 2 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองลำปาง ได้เข้าไปสอบถามเกี่ยวกับคนที่ก่อเหตุโดยมีภาพบางส่วนไปให้ดูแต่ก็ไม่ชัด ถ้าถามว่าตนจำหน้าได้มั้ย จำได้แน่บางคน แม้ไม่หมดแต่ด้วยที่เป็นกลุ่มเดียวกันเมื่อจับตัวได้ 1 คนก็คงไม่ยากที่จะตามหาคนที่เหลือทั้งหมด ซึ่งมีประมาณ 6-7 คน ตอนนี้ตนได้มาให้ปากคำเพิ่มเติมและลงบันทึกประจำวัน เพราะวันเกิดเหตุตนเข้าโรงพยาบาล ภรรยาจึงเป็นคนมาแจ้งความไว้ก่อน
ด้าน “ไก่” ภรรยานายปอ เล่าว่าคืนเกิดเหตุทะเลาะกับสามีคือนายปอ ตนจึงเดินออกจากบ้านเพื่อจะไปบ้านน้องเพราะลูกชายไม่ชอบที่พ่อแม่มะเลาะกันจึงร้องให้และวิ่งออกจากบ้าน ตนจึงวิ่งตามแล้วจูงมือลูกที่ร้องให้ไปด้วย เมื่อไปถึงหน้าร้านหม่าล่าก็มีกลุ่มวัยรุ่นเดินออกมาจากในร้านประมาณ 6-7 คน ออกมาถามและพยายามจะไปส่งโดยขี่ จยย.ออกมา 1 คัน เพื่อจะให้ตนซ้อน
แต่ตนเองปฏิเสธ โดยบอกว่าไม่ต้องมายุ่ง ก่อนจะจูงมือลูกเดินไปและไม่ได้หันหลังมามองว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อเดินไปถึงบ้านน้องอีกคนก็ยืมโทรศัพท์โทรหาน้องหงษ์ พนักงานที่ร้านบอกให้ออกไปดูที่ร้านหน่อยเพื่อให้ไปดูว่าสามี ยังอาละวาดอยู่หรือไม่ จากนั้นไม่นานน้องหงส์ก็ขี่ จยย.ออกไปที่ร้านแต่ไปไม่ถึง ขับมาถึงตรงแยกก็พบว่านายปอถูกทำร้ายจึงโทรศัพท์มาบอก ตนจึงรีบออกไปดูก็พบว่ากู้ภัยมาทำแผลแล้วและกำลังจะนำตัวไป รพ.
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับมีด เป็นของสามีจริง เพราะตอนที่สามีออกตามหาตนรอบแรกไปเจอกลุ่มวัยรุ่น ขากลับไม่เจอ แต่เมื่อจะออกไปตามรอบที่ 2 จึงนำมีดทำครัวติดรถไปด้วยเพื่อป้องกันตัว เพราะคิดว่าอาจจะเจอกลุ่มวัยรุ่นจะได้ใช้ขู่ ซึ่งก็เจอจริงๆ แต่สามีไม่ได้ทำร้ายกลุ่มวัยรุ่น พยายามเอามีดมาขู่เพื่อไม่ให้เข้ามาทำร้ายและวิ่งหนีก่อนจะถูกรุมทำร้ายดังกล่าว
ด้าน พ.ต.อ.คมสัน บำรุงยศ ผกก.สภ.เมืองลำปาง บอกว่าขณะนี้มีคนมาแสดงตัวว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุตามที่ปรากฎภาพในกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุ มาแสดงตัว 3 คน อายุ 19-20 ปี และ ยอมรับว่ามีการแทง-ทุบทำร้ายร่างกายจริง แต่ยังไม่ระบุว่าคนไหนแทงคนไหนทุบ พร้อมชี้ของกลางที่ก่อเหตุในวันดังกล่าว
ขั้นตอนต่อจากนี้หลังจากผู้เสียหายและพยานมาให้ปากคำเพิ่มเติมครบถ้วนแล้ว ก็จะได้สอบปากคำผู้ก่อเหตุเพื่อขยายผลหาตัวผู้ที่ร่วมกันก่อเหตุ หากไม่มีใครยอมรับว่าเป็นคนแทง หรือเป็นคนทุบ ก็จะตั้งข้อหาความผิดฐานร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัส และส่งฟ้องต่อไป
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวตรวจสอบบุคคลที่มาแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่ปรากฏในภาพตามกล้องวงจรปิด ปรากฎว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นเดียวกันกับที่เคยก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายและใช้อาวุธมีดแทงคนงานร้านขายทุเรียนขณะเข้าไปห้าม เมื่อกลางดึกของคืนวันไหลลำปาง บริเวณหน้าร้านขายทุเรียนเฮียเค ต้องเข้ารักษาตัวที่ รพ.กว่า 10 วัน มาแล้วด้วย และขณะนี้คดีก็ยังไม่คืบหน้า