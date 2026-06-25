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"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สระบุรี - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการศึกษา มอบ "ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์" ภายใต้แนวคิด "กล่องความรู้ ปูทางฝัน" ให้โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 22 แห่ง พร้อมติดตั้งสื่อการเรียนรู้ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่เยาวชน

วันนี้( 25 มิ.ย.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดพิธีส่งมอบ "ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์" ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2569 ภายใต้แนวคิด "กล่องความรู้ ปูทางฝัน : สร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน" โดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

พันโท หนุน กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชน ผ่านโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ นับเป็นการส่งมอบระยะแรกให้แก่โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 22 แห่ง จากทั้งหมด 73 แห่งทั่วประเทศ โดยต่อยอดจากการดำเนินโครงการในปี 2567 ที่สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และปี 2568 ที่สนับสนุนเครื่องเล่นสนาม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน

ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐานวิศวกรรมที่ปลอดภัย พร้อมพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ยุคใหม่ที่ผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลเข้าด้วยกัน ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หนังสือสำหรับเยาวชนมากกว่า 100 เล่ม ชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 31 เล่ม รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี ได้แก่ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ที่รองรับการค้นหาด้วย AI และจอสัมผัส Kiosk ขนาด 43 นิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล

ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การผสมผสานสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการคิดวิเคราะห์ รู้จักตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต

ภายในงาน คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม "GLO ส่งมอบปัญญา ปูทางฝันให้น้อง" อาทิ การจัดเรียงหนังสือเข้าชั้น การเล่านิทานสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพนต์กระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชน

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดหวังว่า ห้องสมุด "กล่องความรู้ ปูทางฝัน" จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียน ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต










"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"
"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"
"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"
"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"
"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"
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