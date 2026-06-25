"สำนักงานสลากฯ มอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ 22 โรงเรียน ยกระดับแหล่งเรียนรู้ยุคดิจิทัล"

สระบุรี - สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการศึกษา มอบ "ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์" ภายใต้แนวคิด "กล่องความรู้ ปูทางฝัน" ให้โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 22 แห่ง พร้อมติดตั้งสื่อการเรียนรู้ทั้งรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัล หวังยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแก่เยาวชน
วันนี้( 25 มิ.ย.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) จัดพิธีส่งมอบ "ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์" ภายใต้โครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2569 ภายใต้แนวคิด "กล่องความรู้ ปูทางฝัน : สร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน" โดยมี พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้แทนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมพิธี ณ โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
พันโท หนุน กล่าวว่า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเยาวชน ผ่านโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญาของเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการส่งมอบในครั้งนี้ นับเป็นการส่งมอบระยะแรกให้แก่โรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 22 แห่ง จากทั้งหมด 73 แห่งทั่วประเทศ โดยต่อยอดจากการดำเนินโครงการในปี 2567 ที่สนับสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และปี 2568 ที่สนับสนุนเครื่องเล่นสนาม เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กและเยาวชน
ห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ได้รับการออกแบบภายใต้มาตรฐานวิศวกรรมที่ปลอดภัย พร้อมพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ยุคใหม่ที่ผสมผสานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลเข้าด้วยกัน ภายในติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หนังสือสำหรับเยาวชนมากกว่า 100 เล่ม ชุดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน 31 เล่ม รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยี ได้แก่ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ที่รองรับการค้นหาด้วย AI และจอสัมผัส Kiosk ขนาด 43 นิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กล่าวว่า การผสมผสานสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดการคิดวิเคราะห์ รู้จักตั้งคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
ภายในงาน คณะผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังได้ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรม "GLO ส่งมอบปัญญา ปูทางฝันให้น้อง" อาทิ การจัดเรียงหนังสือเข้าชั้น การเล่านิทานสร้างแรงบันดาลใจ และกิจกรรมสร้างสรรค์เพนต์กระเป๋าผ้า เพื่อส่งเสริมจินตนาการและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเยาวชน
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคาดหวังว่า ห้องสมุด "กล่องความรู้ ปูทางฝัน" จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของโรงเรียน ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าถึงองค์ความรู้ที่ทันสมัย และเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต