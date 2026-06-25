พิพาทที่ดินเดือด! ยิงสนั่นกลางรังวัดเขต อ.ท่ายาง เจ็บ 2 ราย ตำรวจรวบผู้ก่อเหตุทันควัน

เพชรบุรี - ข้อพิพาทแนวเขตที่ดินในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บานปลายเป็นเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันระหว่างการรังวัดที่ดิน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ขณะที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุได้ทันที พร้อมเร่งสอบสวนและติดตามหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
วันนี้( 25 มิ.ย.) ร.ต.ท.อัครพงศ์ บุญตระการ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี รับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันภายในซอย 5 ซินเดอร์แลนด์ บ้านไร่หลวง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย จึงรายงานให้ พ.ต.อ.กมลาสน์ อรุณภาคมงคล ผู้กำกับการ สภ.ท่าไม้รวก ทราบ ก่อนนำกำลังเข้าตรวจสอบ
ก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางถึงที่เกิดเหตุ ญาติได้นำผู้บาดเจ็บทั้งสองรายส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 30 กิโลเมตร ทราบชื่อคือ นางสาวกัญญารัตน์ น้อยนาลุ่ม อายุ 45 ปี ถูกยิงบริเวณกลางหลัง และนายวิโรจน์ ม่วงรักษ์ ถูกยิงบริเวณช่องท้องหลายแห่ง โดยแพทย์เร่งให้การรักษาอย่างใกล้ชิด
ส่วนผู้ก่อเหตุ ซึ่งตำรวจระบุว่าเป็นนายธานัท กนธีธนนท์ ถูกควบคุมตัวได้ภายในบ้านพักใกล้จุดเกิดเหตุ จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบปลอกกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 11 ปลอก ส่วนอาวุธปืนยังไม่พบ เบื้องต้นผู้ถูกควบคุมตัวให้การว่าได้นำอาวุธปืนไปทิ้งลงแหล่งน้ำภายหลังเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามค้นหาอาวุธปืนดังกล่าว
รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินลงพื้นที่รังวัดแนวเขตที่ดิน ซึ่งเป็นข้อพิพาทระหว่างคู่กรณี โดยนายเมธี น้ำจันทร์ เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน เปิดเผยว่า ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเกิดการโต้เถียงกัน ก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะเดินกลับเข้าไปในบ้านและนำอาวุธปืนออกมายิงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองราย จากนั้นยังหันอาวุธปืนมาทางเจ้าหน้าที่รังวัด แต่เมื่อทราบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมาปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงเพิ่มเติม
ด้านผู้ถูกควบคุมตัวให้การว่า สาเหตุเกิดจากความขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินและการใช้ทางสาธารณะ โดยเห็นว่าการรังวัดในวันเกิดเหตุล้ำเข้ามาในพื้นที่ของตน จึงเกิดความไม่พอใจ
ขณะที่ นางสาวสุธิดา สาพะลับ ทนายความฝ่ายผู้ได้รับบาดเจ็บ กล่าวว่า วันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินนัดหมายลงพื้นที่เพื่อรังวัดแนวเขตที่ดินซึ่งอยู่ระหว่างข้อพิพาท หลังการเจรจาไม่สามารถหาข้อยุติได้ จึงเกิดการโต้เถียง ก่อนมีเหตุใช้อาวุธปืนขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้รับทราบจากพยานในพื้นที่ และยังต้องรอผลการสอบสวนของตำรวจประกอบ
เบื้องต้น พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน สอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินคดีกับผู้ถูกควบคุมตัวตามขั้นตอนของกฎหมาย ส่วนประเด็นแรงจูงใจและรายละเอียดของเหตุการณ์ ตำรวจจะสอบสวนอย่างละเอียดเพื่อสรุปข้อเท็จจริงต่อไป