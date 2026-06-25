ชาวหนองตากยา ท่าม่วง รวมตัวค้านโรงงานหลอมทองเหลือง–ทองแดง หวั่นกระทบเกษตร–สิ่งแวดล้อม เดินขบวนยื่นหนังสือหลายหน่วยงาน

กาญจนบุรี - ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี กว่า 300 คน รวมตัวเดินขบวนถือป้ายคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานหลอมทองเหลือง–ทองแดงของเอกชน หวั่นผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและภาคเกษตรในอนาคต ขณะหน่วยงานปกครอง–ตำรวจลงพื้นที่ดูแลความสงบ เหตุการณ์เป็นไปเรียบร้อย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ ( 25 มิ.ย.) ชาวบ้านหมู่ 5 ตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 300 คน รวมตัวกันบริเวณแยกแท็งก์น้ำในพื้นที่ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานหลอมทองเหลือง–ทองแดงของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ โดยมีการชูป้ายประกาศเจตนารมณ์และเดินขบวนไปยังพื้นที่ก่อสร้างซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 1 กิโลเมตร
การรวมตัวของชาวบ้านครั้งนี้เกิดขึ้นจากความกังวลว่า หากมีการก่อสร้างและดำเนินโครงการโรงงานหลอมโลหะดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงอาจกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชน
ทั้งนี้ นางสาวชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอท่าม่วง ได้มอบหมายให้นายวีระ หิรัญกุล ปลัดอาวุโสอำเภอท่าม่วง พร้อมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าม่วงที่ 5 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมรับหนังสือข้อเรียกร้องจากแกนนำชาวบ้าน เพื่อรวบรวมเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ขณะเดียวกัน แกนนำชาวบ้านยังได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตากยา รวมถึงผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดกาญจนบุรี พรรคภูมิใจไทย เพื่อสะท้อนความกังวลของประชาชนในพื้นที่
ด้านการดูแลความสงบเรียบร้อย พ.ต.อ.ฐิติกร วันเจริญพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำรอง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ลงพื้นที่รักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกตลอดการชุมนุม โดยมีนายสายชล ตันมันทอง กำนันตำบลหนองตากยา และตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมสังเกตการณ์
รายงานระบุว่า การรวมตัวของประชาชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ก่อนที่ชาวบ้านจะแยกย้ายกลับในเวลาประมาณ 17.00 น. โดยไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายหรือความรุนแรงเกิดขึ้น
สำหรับโครงการดังกล่าว แหล่งข่าวในพื้นที่ระบุว่า บริษัทเอกชนได้ดำเนินการจัดซื้อที่ดินไว้แล้วประมาณ 3 แปลง เนื้อที่รวมราว 50 ไร่ แต่ยังไม่ได้มีการซื้อขายอย่างเป็นทางการ โดยอยู่ระหว่างการวางเงินมัดจำกับเจ้าของที่ดิน และจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน หากผ่านขั้นตอนประชาพิจารณ์จึงจะดำเนินการซื้อขายและก่อสร้างโรงงานต่อไป
ทั้งนี้ ชาวบ้านยังคงจับตาความคืบหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยยืนยันจุดยืนคัดค้าน เนื่องจากกังวลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาคเกษตรในระยะยาวของพื้นที่