ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยสู้รบจากเมียนมา ขับเคลื่อนนโยบายรัฐ แก้ปัญหาแรงงานอย่างเป็นระบบ

กาญจนบุรี - ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี ลงพื้นที่อำเภอท่าม่วง ตรวจเยี่ยมการจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติ ครม. รองรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ให้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย พร้อมยกระดับการจัดเก็บข้อมูลและพิสูจน์ตัวบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุม และได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ หรือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา ณ ที่ว่าการอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีนางสาวชลธิชา วงษ์อุตสาห์ นายอำเภอท่าม่วง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน โดยอำเภอท่าม่วงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง ตลอดจนสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมเพื่อทำงานในพื้นที่อำเภอท่าม่วง เข้าร่วมดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวจำนวน 100 คน
การดำเนินงานดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ที่เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา เพื่อบรรเทาภาระของภาครัฐ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการผลิตและภาคบริการ
ทั้งนี้ กรมการปกครองได้กำหนดแนวทางการขออนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสำหรับผู้ที่พำนักอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ส่งผลให้ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาสามารถดำเนินการขออนุญาตออกนอกพื้นที่เพื่อประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรการดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้ผู้ได้รับอนุญาตสามารถมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ และช่วยตอบสนองความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจในประเทศ
นอกจากนี้ สำนักทะเบียนกลางยังได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2569 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล การพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคลของผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการรักษาความมั่นคง ความสงบเรียบร้อย และการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักมนุษยธรรมอย่างเหมาะสม