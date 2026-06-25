เจ้าอาวาสวัดหนองน้อยแจกข้าวสาร-ไข่พะโล้ 6,000 ฟอง ถวายเป็นพระกุศล “พระองค์ภา” ชาวบ้านถือหม้อ-กระติกน้ำต่อคิวรับแน่นวัด

ชัยนาท - วัดหนองน้อย จ.ชัยนาท จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศลแด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ” ในวาระครบ 15 วันแห่งการสิ้นพระชนม์ พร้อมแจกข้าวสาร 200 ถุง และไข่พะโล้จากไข่ไก่กว่า 6,000 ฟอง ให้ประชาชนกว่า 200 คน ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพ ท่ามกลางชาวบ้านที่นำหม้อ ถ้วยชาม และกระติกน้ำมาต่อคิวรับแจกอย่างคึกคัก
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (25 มิ.ย.)ที่วัดหนองน้อย ภายในงานมีการถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 40 รูป และแจกข้าวสารบรรจุถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถุง รวมทั้งแจกไข่พะโล้จำนวน 20 หม้อ ซึ่งปรุงจากไข่ไก่กว่า 6,000 ฟอง และเนื้อหมู 215 กิโลกรัม เพื่อมอบให้แก่ประชาชนและชาวบ้านในพื้นที่กว่า 200 คน นำกลับไปรับประทาน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ตั้งแต่ช่วงเช้า ชาวบ้านได้ร่วมพิธีถวายความอาลัยและบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
ก่อนที่ในช่วงเที่ยง พระครูโสภิตจริยานุวัตร หรือ หลวงพ่อสมชาย เกสโร เจ้าอาวาสวัดหนองน้อย จะเป็นประธานแจกจ่ายข้าวสารและไข่พะโล้ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารอรับเป็นจำนวนมาก
ภาพที่สร้างความประทับใจภายในงาน คือชาวบ้านต่างนำภาชนะหลากหลายชนิดติดตัวมารอรับไข่พะโล้ ทั้งหม้อ ถ้วย ชาม ปิ่นโต และกระติกน้ำ โดยทางวัดแจกไข่พะโล้ให้คนละ 7 ฟอง พร้อมน้ำพะโล้ เพื่อนำกลับไปรับประทานภายในครอบครัว
พระครูโสภิตจริยานุวัตร หรือ หลวงพ่อสมชาย เกสโร เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ในวาระครบ 15 วัน แล้วยังเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบ 20 ปี ของหลวงพ่อมหาโพธิ์ญาณสังวโร ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และพุทธาคมสายอู่ทองปากคลองมะขามเฒ่า
“ข้าวสารจำนวน 200 ถุง ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนไข่พะโล้ทำจากไข่ไก่ 6,000 ฟอง และเนื้อหมู 215 กิโลกรัม เพื่อนำมาแจกจ่ายให้ประชาชนได้มีอาหารกลับไปรับประทาน ช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่เศรษฐกิจยังไม่ดีนัก” หลวงพ่อสมชาย กล่าว
เจ้าอาวาสวัดหนองน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ประชาชนนำภาชนะมาใส่อาหารเอง ยังเป็นการช่วยลดการใช้ถุงพลาสติก ลดปริมาณขยะ และมีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง
ด้านชาวบ้านที่มารับแจกข้าวสารและไข่พะโล้ ต่างแสดงความดีใจและขอบคุณทางวัดที่จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน โดยหลายคนระบุว่าสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี ขณะที่บางรายซึ่งทราบข่าวขณะกำลังทำงานอยู่นอกบ้าน ไม่มีภาชนะติดตัว ก็ใช้กระติกน้ำที่พกมาทำงาน เทน้ำออกแล้วรีบนำมาเข้าคิวรับไข่พะโล้ เพื่อนำกลับไปรับประทานกับครอบครัว
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศถวายเป็นพระกุศลแล้ว ยังสะท้อนถึงบทบาทของวัดในการเป็นศูนย์กลางช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ชุมชนในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ประชาชนยังต้องเผชิญกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง