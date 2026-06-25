ศึกชิงนายกเล็กท่าผาเริ่มเดือด! “แจ๊คกี้” อดีต ส.ส.ราชบุรี จับเบอร์ 2 “หน่อง” อดีต ส.ท. คว้าเบอร์ 3 ลงสนามท้าชิง “เสี่ยอี๊ด”

ราชบุรี - บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา วันที่ 4 คึกคัก ผู้สมัครแห่ลงชิงชัยเพิ่มอีก 2 ราย “ดร.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมิตร” อดีต ส.ส.ราชบุรี 2 สมัย ได้หมายเลข 2 ขณะที่ “ณชัย จงทอง” อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าผา ได้หมายเลข 3 ทำให้ขณะนี้มีผู้สมัครแล้ว 3 คน เตรียมเปิดศึกชิงเก้าอี้นายกเทศมนตรีเมืองท่าผา ก่อนเลือกตั้ง 26 กรกฎาคมนี้
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) นายณัฏฐกร คงเดชา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จังหวัดราชบุรี ได้มอบหมายให้นางสาวชาลินี สิงห์เล็ก รองผู้อำนวยการสำนักงาน กกต.จังหวัดราชบุรี พร้อมคณะ เดินทางมาสังเกตการณ์การรับสมัคร เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ไฮไลต์สำคัญของวันอยู่ที่การเดินทางมายื่นใบสมัครของ ดร.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมิตร หรือ “แจ๊คกี้” อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 2 สมัย ซึ่งลงสมัครเป็นรายที่ 2 ท่ามกลางกองเชียร์และประชาชนที่นำดอกไม้และพวงมาลัยมามอบให้กำลังใจอย่างอบอุ่น
ภายหลังยื่นสมัคร ดร.ชะวรลัทธิ์ ได้รับหมายเลข 2 เป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร พร้อมเปิดเผยว่า มีความพร้อมที่จะเข้ามาทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิด โดยจะนำความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์จากการทำงานทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น มาต่อยอดการพัฒนาเทศบาลเมืองท่าผาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
“ดิฉันเป็นลูกท่าผาโดยกำเนิด จึงอยากเข้ามาทำหน้าที่ดูแล ปกป้อง และพัฒนาบ้านเกิดของเรา ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านการทำงานมาหลายด้าน เชื่อว่าจะสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนได้” ดร.ชะวรลัทธิ์ กล่าว
ต่อมา นายณชัย จงทอง หรือ “หน่อง” อดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าผา ในนาม “กลุ่มมุ่งพัฒนาท่าผา” ได้เดินทางมายื่นใบสมัครเป็นรายที่ 3 พร้อมกองเชียร์จำนวนมาก โดยได้รับหมายเลข 3 เป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
นายณชัย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา ได้ทำงานรับใช้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองท่าครั้งแรก และยังคงลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนอย่างสม่ำเสมอ แม้ในช่วงที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ตาม
“ผมเกิดที่ท่าผา โตที่ท่าผา รู้จักทุกชุมชน ทุกพื้นที่ และรู้ว่าจุดไหนกำลังเผชิญปัญหาอะไร นโยบายของผมคือการทำงานด้วยความจริงใจ โปร่งใส และทุ่มเทเต็มที่ เพื่อพัฒนาท่าผาให้ก้าวไปข้างหน้า” นายณชัย กล่าว
ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 นายสุเทพ ชวนวิริยะฉันท์ หรือ “เสี่ยอี๊ด” ได้เดินทางมายื่นใบสมัครเป็นรายแรก และได้รับหมายเลข 1 เป็นหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
ส่งผลให้ขณะนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาแล้ว 3 ราย ประกอบด้วย หมายเลข 1 นายสุเทพ ชวนวิริยะฉันท์ หมายเลข 2 ดร.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมิตร และหมายเลข 3 นายณชัย จงทอง
สำหรับการเปิดรับสมัครจะสิ้นสุดในวันที่ 26 มิถุนายน 2569 ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผา ในวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2569 ท่ามกลางความสนใจของประชาชนในพื้นที่ที่จับตาการแข่งขันทางการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากผู้สมัครแต่ละรายต่างมีฐานเสียงและประสบการณ์ทางการเมืองที่น่าจับตามอง