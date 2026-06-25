จนท.บุกทลายเหมืองบิตคอยน์พะเยา!พบตั้งเครื่องขุดนับร้อยเต็มบ้านหลังงาม แถมสะพัดอีกเหมือง จนท.มีเอี่ยวซ้ำ

พะเยา - เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฯ พร้อมตำรวจ บุกทลายเหมืองบิตคอยน์ ใช้บ้านหลังงามสร้างใหม่ในพื้นที่พะเยาต่อสายลักไฟหลวง เข้าอุปกรณ์เครื่องขุดกว่า 100 เครื่อง มูลค่าความเสียหายหลายล้านบาท แถมสะพัดยังมีอีกเหมืองอยู่ตำบลติดกันยิ่งแสบ เป็น จนท.ทำเอง
วันนี้(25 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ร่วมกับตำรวจ สภ.เมืองพะเยา เข้าตรวจสอบและตรวจยึดอุปกรณ์ขุดสกุลเงินดิจิทัล (Bitcoin) จำนวนกว่า 100 เครื่อง ภายในบ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านสันต้นหวีด ตำบลแม่ปืม อ.เมืองพะเยา หลังพบพฤติกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับการใช้กระแสไฟฟ้าปริมาณสูงผิดปกติ
จากการเข้าตรวจสอบ พบมีการเดินสายไฟเชื่อมต่อใช้งาน เครื่องขุดบิตคอยน์จำนวนมากติดตั้งอยู่ภายในอาคาร พัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จำนวนมาก คาดว่ามูลค่าความเสียหายและมูลค่าอุปกรณ์รวมหลายล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งหมดไว้เป็นหลักฐาน ก่อนลำเลียงนำมาเก็บรักษาไว้ที่ สภ.เมืองพะเยา เพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดและรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนของกฎหมาย
โดยจะมีการสืบสวนสอบสวน ตรวจสอบเส้นทางการใช้ไฟฟ้าและความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดอีกครั้ง พร้อมกับติดตามตัวผู้เป็นเจ้าของหรือผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า นอกจาเหมืองบิตคอยน์ที่ลอบเปิดในพื้นที่ ต.แม่ปืม แห่งนี้แล้ว ในท้องที่ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ที่อยู่ห่างไปราว 10 กว่ากิโลเมตร แต่ถือเป็นท้องที่ติดกัน ยังมีเหมืองบิตคอยน์อีกแห่ง ซึ่งว่ากันว่า เหมืองนี้มีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเอง และยังไม่มีการเข้าจับกุม