สว.ลงพื้นที่แม่กลองรับฟังวิกฤตราคามะพร้าวตกต่ำ เกษตรกรจี้รัฐสกัดน้ำมะพร้าวปลอม-ทบทวนนำเข้า หวั่นกระทบทั้งอุตสาหกรรม

สมุทรสงคราม - สมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่สมุทรสงคราม รับฟังปัญหาเกษตรกรและผู้ประกอบการมะพร้าว หลังเผชิญวิกฤตราคาตกต่ำและผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ เครือข่ายเกษตรกรเรียกร้องรัฐเร่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว 100% ปราบปรามน้ำมะพร้าวปลอม พร้อมผลักดัน “ล้งกลาง” ดูดซับผลผลิต หวั่นอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยเสียหายทั้งระบบ
วันนี้ (25 มิ.ย.) พล.ต.ท.ยุทธนา ไทยภักดี สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคกลาง (ตอนล่าง) พร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุตสาหกรรมมะพร้าวที่ล้งมะพร้าว “เพียว โกโก้นัท” ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงครามถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวผลแก่ที่สำคัญของประเทศ มีเกษตรกรจำนวนมากพึ่งพารายได้จากการปลูกมะพร้าวและอุตสาหกรรมแปรรูปต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกษตรกรต้องเผชิญกับปัญหาราคามะพร้าวผันผวนอย่างหนัก ขณะที่การนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อกลไกราคาและรายได้ของเกษตรกรไทย
ต่อมา คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา เพื่อพบปะส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชนกว่า 80 คน โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากประชาชนในพื้นที่
พล.ต.ท.ยุทธนา กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหา ความเดือดร้อน และความต้องการโดยตรงต่อสมาชิกวุฒิสภา เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาและผลักดันแนวทางแก้ไขในระดับนโยบายของประเทศ
ภายในเวทีรับฟังความคิดเห็น ประเด็นที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ การบริหารจัดการผลผลิต และผลกระทบจากการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเกษตรกรเห็นว่ากำลังส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพ รายได้ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน
ด้านเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวและผู้ประกอบการรายย่อย ได้ยื่นข้อเสนอให้คณะสมาชิกวุฒิสภาติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมน้ำมะพร้าวไทยอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่อ้างว่าเป็น “น้ำมะพร้าว 100%” ให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงผลักดันแนวคิดการจัดตั้ง “ล้งกลาง” เพื่อช่วยดูดซับผลผลิตในช่วงที่มะพร้าวออกสู่ตลาดจำนวนมากและรักษาเสถียรภาพด้านราคา
นอกจากนี้ เกษตรกรยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามขบวนการผลิตและจำหน่ายน้ำมะพร้าวปลอม รวมถึงตรวจสอบการเข้ามาของกลุ่มทุนต่างชาติที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบการค้าภายในประเทศ โดยระบุว่า ปัญหาดังกล่าวกำลังบั่นทอนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยในตลาดโลก
ตัวแทนเกษตรกรกล่าวว่า “มะพร้าวคือเส้นเลือดใหญ่ของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำกร่อย” หากไม่มีมาตรการช่วยเหลือและบริหารจัดการอย่างจริงจัง อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อเกษตรกร ผู้ประกอบการ และแรงงานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมมะพร้าวทั้งระบบ
นอกจากปัญหามะพร้าวแล้ว ประชาชนยังได้สะท้อนปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชุมชนประมงในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
จากนั้นในช่วงบ่าย คณะสมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางไปยัง บริษัท เอเชียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา เพื่อศึกษากระบวนการผลิต รับฟังความคิดเห็นจากภาคอุตสาหกรรม และแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์วัตถุดิบมะพร้าว รวมถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปในอนาคต
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนความพยายามในการเชื่อมโยงเสียงสะท้อนจากเกษตรกรและผู้ประกอบการสู่การกำหนดนโยบายระดับประเทศ ขณะที่ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ การนำเข้า และการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว ยังคงเป็นโจทย์สำคัญที่ทุกภาคส่วนเรียกร้องให้เร่งดำเนินการ ก่อนที่ผลกระทบจะลุกลามต่อเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสมุทรสงครามและพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั่วประเทศ