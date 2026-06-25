คนไทยสร้างประวัติศาสตร์โลก! Guinness World Records รับรอง 4 เครื่องเขียนยักษ์ “ดินสอสี-ปากกา-แฟ้ม-สมุดฉีก” ใหญ่ที่สุดในโลก

พระนครศรีอยุธยา - บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด (DHAS) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย หลัง Guinness World Records รับรองสถิติโลกเครื่องเขียนขนาดใหญ่ที่สุดในโลกถึง 4 รายการ ได้แก่ แฟ้มเอกสาร สมุดฉีก ปากกา และดินสอสีไม้ สะท้อนศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไทย ก่อนก้าวสู่ปีที่ 120 ขององค์กร
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบใบรับรองสถิติโลก โดยมี Ms. Aynee Toorabally ผู้ตัดสินอย่างเป็นทางการของ Guinness World Records เป็นผู้มอบใบรับรองให้แก่ผู้บริหารของบริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ที่โบราณสถานวัดมหาธาตุ ภายในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำหรับสถิติโลกที่ได้รับการรับรองในครั้งนี้ ประกอบด้วย “แฟ้มเอกสารที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จำลองจากแฟ้มตราช้าง รุ่น 120 มีความสูง 1.752 เมตร ยาว 1.425 เมตร กว้าง 0.410 เมตร และมีน้ำหนัก 71.42 กิโลกรัม
“สมุดฉีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จำลองจากสมุดฉีกตราช้าง รุ่น P101 มีความสูง 2.100 เมตร กว้าง 1.485 เมตร หนา 0.015 เมตร น้ำหนัก 33.02 กิโลกรัม จำนวน 53 หน้า
“ปากกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จำลองจากปากกา Quantum 007 HITZ มีความยาว 7.100 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.567 เมตร พร้อมบรรจุน้ำหมึกจริง 0.5 กิโลกรัม และ “ดินสอสีไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” จำลองจากดินสอสีไม้ Master Art มีความยาว 10.534 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.500 เมตร
นายทิศทวัช ตาตุ ผู้อำนวยการด้านบริหารการผลิต บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด กล่าวว่า การสร้างเครื่องเขียนขนาดยักษ์ทั้ง 4 รายการ ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อสร้างสถิติโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิด “One Step Ahead” ซึ่งเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กรตลอดระยะเวลากว่า 119 ปี ที่มุ่งพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง
“ทุกผลงานถูกสร้างขึ้นจากวัสดุจริงเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นแฟ้มตราช้าง สมุดฉีกตราช้าง ปากกา Quantum ที่มีทั้งไส้ปากกา น้ำหมึก และกลไกสปริงกดใช้งานได้จริง รวมถึงดินสอสีไม้ Master Art ที่ผลิตจากวัสดุจริงทั้งตัวดินสอและไส้สี โดยผ่านการตรวจสอบ วัดขนาด และพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของ Guinness World Records อย่างละเอียดในทุกขั้นตอน ก่อนจะได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ” นายทิศทวัช กล่าว
ความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนถึงศักยภาพของบุคลากรไทย ตั้งแต่ทีมวิศวกร นักออกแบบ ไปจนถึงฝ่ายผลิต ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานจนได้รับการยอมรับในระดับโลก พร้อมต่อยอดคุณค่าและความแข็งแกร่งของแบรนด์เครื่องเขียนไทยที่อยู่คู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ปัจจุบัน บริษัท ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์ศิลปะมายาวนานกว่า 119 ปี และมีการขยายตลาดส่งออกไปยังหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับองค์กรไทยสู่เวทีนานาชาติ และเตรียมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในปีที่ 120 อย่างภาคภูมิ