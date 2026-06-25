เปิดแล้ว! ISAN Wellness Expo 2026 รวมเทรนด์สุขภาพ ความงาม Longevity และเทคโนโลยีเวลเนสแห่งอนาคตไว้ที่ขอนแก่น Clinic Fest, Korea Beauty Pavilion, Wellness Investment Forum และนวัตกรรมสุขภาพยุคใหม่ ดึงความสนใจผู้เข้าร่วมงานจากทั่วประเทศ
วันแรกของงาน ISAN Wellness Expo 2026 ได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากประชาชน ผู้รักสุขภาพ เจ้าของคลินิก นักลงทุน ผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม ที่เดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภายในงานรวบรวมเทรนด์สุขภาพและเวลเนสแห่งอนาคตที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก ตั้งแต่การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน เวชศาสตร์ชะลอวัย ความงามเฉพาะบุคคล โภชนาการเพื่อสุขภาพ เทคโนโลยีสุขภาพ ดิจิทัลเฮลท์ ไปจนถึงแนวคิด Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วที่สุดของโลก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือ Clinic Fest ที่รวบรวมคลินิกและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความงามชั้นนำ อาทิ N NACHA Clinic, Refreshy Clinic, ISC Clinic, B.MEE Clinic, Dr.Sawat Clinic และ N HEALTH ที่นำบริการและองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย สุขภาพเชิงป้องกัน การดูแลผิวพรรณ และการยกระดับคุณภาพชีวิตมานำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมงานอย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกัน Korea Beauty Pavilion ได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าชม โดยมีแบรนด์ความงามและนวัตกรรมจากประเทศเกาหลีใต้เข้าร่วม อาทิ RIMAN No.1 K-Beauty of South Korea, BOTALAB และ ICD Premium Skincare ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านความงาม สุขภาพผิว และการดูแลตนเอง ซึ่งกำลังได้รับความนิยมในตลาดโลก
สำหรับผู้สนใจด้าน Longevity และการดูแลสุขภาพเชิงลึก ภายในงานยังมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชัน ด้านสุขภาพแห่งอนาคต อาทิ Lifening Longevity Supplement, เทคโนโลยีด้าน Health Innovation จาก Health Innotech Co., Ltd. รวมถึงองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสุขภาพ ที่มุ่งเน้นการป้องกัน โรค และการมีอายุยืนอย่างมีคุณภาพ
ด้านบริการสุขภาพและการแพทย์ ผู้เข้าร่วมงานสามารถพบกับเครือข่ายโรงพยาบาลและองค์กรด้านสุขภาพชั้นนำ อาทิ Khon Kaen Ram Hospital, Bangkok Hospital Khon Kaen, Sirindhorn Hospital Khon Kaen, Faculty of Medicine Khon Kaen University, KMID (Khon Kaen Medical Innovation and Wellness District) และ Sunshine Medical Co., Ltd. ที่นำเสนอแนวคิดและบริการทางการแพทย์ แห่งอนาคต รวมถึงนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
สำหรับนักลงทุนและผู้ประกอบการ Wellness Investment Forum และ ISAN Longevity Business ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายสำคัญของงาน โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญด้าน สุขภาพ ได้สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนมุมมอง และสำรวจโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรม Wellness และ Longevity ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ
ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมกิจกรรม Hybrid Wellness Challenges และ Run Clinic เพื่อประเมินสมรรถ ภาพร่างกาย เรียนรู้เทคนิคการออกกำลังกาย และรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ พร้อมสัมผัส ประสบการณ์ด้าน Wellness Lifestyle ที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก
อีกหนึ่งโซนที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องคือ Recovery Zone : Wellness Recharge Experience พื้นที่สำหรับการฟื้นฟูร่างกาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และเติมพลังสุขภาพระหว่างการเข้าร่วมงาน สะท้อนแนวคิด ที่ว่า “การดูแลสุขภาพไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเจ็บป่วย แต่เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองในทุกวัน”
าลัยขอนแก่น
ผู้จัดงานเชิญชวนประชาชนทั่วไป ผู้รักสุขภาพ เจ้าของคลินิก นักลงทุน ผู้ประกอบการ และบุคลากรใน อุตสาหกรรมสุขภาพ เข้าร่วมงานในวันสุดท้าย วันที่ 26 มิถุนายน 2569 เพื่ออัปเดตเทรนด์สุขภาพ ความงาม Longevity และนวัตกรรมเวลเนสล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญและแบรนด์ชั้นนำที่รวมไว้ในงานเดียว
📅 งานจัดถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2569
⏰ เวลา 09.30-17.30 น.
📍 ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทย