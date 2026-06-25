นายก ส.ท่องเที่ยวและบริการศรีราชา- เกาะสีชัง(คนใหม่)ดัน4นโยบายส่งเสิรมการท่องเที่ยวตลอดปี

ศูนย์ข่าวศรีราชา - นายกสมาคมการท่องเที่ยวและบริการศรีราชา- เกาะสีชัง(คนใหม่)ประกาศ4นโยบายดันเมืองศรีราชา- เกาะสีชัง เป็นเป้าหมายปลายทางนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี สร้างความมั่นคงภาคธุรกิจในพื้นที่
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) สมาคมการท่องเที่ยวและบริการศรีราชา เกาะสีชัง ได้จัดการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2569 ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 5 ปี และยังเป็นการอำลาตำแหน่งพร้อมขอบคุณคณะทำงานของ ทพญ.ณัฎฐ์ศรัย ชัยจินดารัตน์ นายกสมาคมฯ คนแรก
โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จังหวัดชลบุรี และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม และมี นายธวัชชัย ศรีทอง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วม
ไฮไลต์สำคัญยังอยู่ที่การจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่ ซึ่งที่ประชุมได้ออกเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ น.ส.อภิรดี บุญสม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารในองค์กรเอกชนระดับประเทศ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการท่องเที่ยวและบริการศรีราชา เกาะสีชัง (คนใหม่)
และการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจไทยในสงครามโลก” โดย รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
โดย น.ส.อภิรดี บุญสม นายกสมาคมการท่องเที่ยวและบริการศรีราชา เกาะสีชัง (คนใหม่) ได้กล่าวถึงแนวนโยบายการบริหารสมาคมฯ ว่ามี 4 ด้านคือ 1.การสร้างปฏิบัติกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายทำให้เมืองศรีราชา และเกาะสีชัง มีเหตุผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะในช่วงเทศกาล โดยจะมีการจัดทำ Annual Event Calendar ของเมืองเพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักอย่างต่อเนื่อง
2.สร้างเครือข่ายธุรกิจท่องเที่ยวเข้มแข็ง เพื่อให้สมาคมฯเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่ รวมทั้งจัด Business Network ทุก 2 เดือน รวมทั้งจัดสัมมนาพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวปีละ 2 ครั้ง และจัด Business Matching ระหว่างภาคธุรกิจต่างๆ และผู้ประกอบการท้องถิ่น
3.ยกระดับศรีราชาและเกาะสีชัง สู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์คุณภาพเมือง ด้วยการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ส่งเสริม Soft Power ท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน และเชิงวัฒนธรรม
และ 4.สร้างสมาคมฯที่พึ่งพาตนเองได้ ซึ่งจะทำให้สมาคมฯมีรายได้ที่มั่นคง โดยจะมีการพัฒนารายได้จากค่าสมาชิก รายได้จากสัมมนาและอบรม รายได้จากสปอนเซอร์และพันธมิตร รวมถึงรายได้จากโครงการพิเศษร่วมกับภาคเอกชน