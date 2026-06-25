เตรียมจัดงาน “SMART BUSINESS EXPO 2026” ครั้งที่ 3 ชูนวัตกรรมดิจิทัลและ AI ยกระดับธุรกิจเติบโตยั่งยืน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หอการค้าขอนแก่น จับมือสสปน. และภาคีเครือข่าย เตรียมจัดงาน Smart Business Expo 2026 หนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งภาคอีสาน 26-28 มิถุนายนนี้ ที่ฮอลล์ 1-2
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) ขอนแก่น
ที่โรงแรมเลอแคสเซีย จ.ขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ ศิริพาณิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารหอการค้า จ.ขอนแก่น ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน “Smart Business Expo 2026” ซึ่งหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับอบจ.ขอนแก่น, สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยี AI ในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งภาคอีสาน
นายจักรกฤษณ์ ศิริพาณิชย์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ อบจ.ขอนแก่น, สสปน. และภาคีเครือข่ายกว่า 20 องค์กร มีความพร้อมที่จะจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ครั้งที่ 3 หรือ “Smart Business Expo 2026” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 มิ.ย.2569 ที่ฮอลล์ 1-2 ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคซ์ (KICE) จังหวัดขอนแก่น บนพื้นที่กว่า 9,150 ตารางเมตร เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ และยกระดับเศรษฐกิจภูมิภาค
การจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมให้กลุ่มนักธุรกิจและผู้ประกอบการ SME นำดิจิทัลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยภายในงานมีการจัดบูธแสดงสินค้าจำนวน 224 บูธ จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และกลุ่ม SME ทั้เงยังมีผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น จีน, สิงคโปร์, สปป.ลาว และมาเลเซีย มาร่วมเจรจาธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานและจับคู่ธุรกิจไม่น้อยกว่า 6,000 คน และสร้างรายได้ให้กับจังหวักไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท
นอกจากนี้หอการค้าจังหวัดขอนแก่นยังพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Khon Kaen Digital Valley ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อยกระดับจังหวัดขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางด้าน AI, Data Center และ Big Data รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วย
ขณะที่นายธวัชชัย โคตรวงษ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าคณะทำงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถด้วยนวัตกรรมภายใต้หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) กล่าวว่า ปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนถือเป็นอุปสรรคสำคัญของ SME ภายในงานนี้จึงได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ คลี่แผนที่แหล่งทุนภาครัฐ เพื่อชี้เป้าหมวดงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง กรมต่างๆ ที่มีมูลค่าตั้งแต่หลักแสนถึงสิบล้านบาท
ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve, New S-Curve, เกษตรกรรม, นวัตกรรม และซอฟต์แวร์ อีกทั้งภายในงานจัดให้มีการทำเวิร์กชอปเขียนข้อเสนอโครงการ (Proposal) ร่วมกับโค้ชผู้เชี่ยวชาญ เพื่อขอรับงบประมา สนับสนุนสมทบจากภาครัฐ ซึ่งรัฐจะช่วยสนับสนุนทุนให้สูงถึง 85-90% และผู้ประกอบการสมทบเพียง 10-15% โดยจะมีทีมพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงขั้นตอนการยื่นเสนอของบประมาณในปี 2570