ตชด.335 เจอย่ำรุ่ง! แก๊งขนยาบ้าเกือบล้านเม็ดซุกข้างทางแม่แตง เชียงใหม่ รอส่งนายทุน

เชียงใหม่ – ตชด.ได้เบาะแส ส่งกำลังลาดตระเวนส่องมาหลายคืน เจอตอนย่ำรุ่งวันนี้(25 มิ.ย.)..แก๊งขนยาบ้าเกือบล้านเม็ด ซุกป่าข้างทางแม่แตง เชียงใหม่ คาดนัดส่งมอบเครือข่ายนายทุน พอเห็น จนท.พากันทิ้งของกลางหนีทันที
พ.ต.ต.วีรวัฒน์ ตาแก้วยัง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.335 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวลับว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติดล็อตใหญ่ให้กับเครือข่ายในพื้นที่บ้านปางกึ๊ด หมู่ที่ 16 ตำบลอินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จึงได้สั่งการให้จัดกำลังพลลาดตระเวนและเฝ้าสังเกตการณ์อย่างเข้มงวดมาตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2569
กระทั่งย่ำรุ่งเวลา 03.30 น.วันนี้(25 มิ.ย.) ขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังลาดตระเวนไปตามถนนสาธารณะก่อนถึงหมู่บ้านปางกึ๊ด พบแสงไฟต้องสงสัยประมาณ 2 ดวง อยู่บริเวณชายป่าข้างทาง เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณไฟกระพริบพร้อมแสดงตัวขอตรวจค้น แต่เมื่อกลุ่มคนต้องสงสัยประมาณ 2-3 คน เห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต่างอาศัยความมืดและความชำนาญเส้นทางวิ่งหลบหนีเข้าป่าทึบอย่างรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น พบกระสอบปุ๋ยสีฟ้าต้องสงสัยจำนวน 3 กระสอบ และถุงพลาสติกใสใบใหญ่อีก 1 ถุง ซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้า โดยมีการนำใบกล้วยแห้งมาคลุมอำพรางไว้ แต่เนื่องจากทัศนวิสัยในเวลากลางคืนมืดสนิทและมีความเสี่ยง เจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังควบคุมพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย
รุ่งสางเวลา 06.00 น. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ำ นายอำเภอแม่แตง พร้อมด้วย พ.ต.อ.สราวุธ จันมะโน ผกก.สภ.แม่แตง และ พ.ต.ต.วีรวัฒน์ ตาแก้วยัง ผู้บังคับกองร้อย ตชด.335 ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
พบกระสอบและถุงพลาสติกซุกซ่อนอยู่ข้างต้นกล้วยรวมทั้งหมด 4 กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า นับรวมกันได้ประมาณ 896,000 เม็ด เบื้องต้นคาดว่ากลุ่มคนร้ายที่หลบหนีไปได้กำลังเตรียมลำเลียงยาบ้าล็อตนี้มาส่งมอบให้นายทุนในพื้นที่ แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน
ทั้งนี้ชุดปฏิบัติการได้นำของกลางทั้งหมดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.แม่แตง เพื่อสืบสวนขยายผลและติดตามตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.