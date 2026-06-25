(คลิป)ระอาทั้งอำเภอ!หนุ่มป่วยจิตสวมชุดคล้าย ตร.โชว์สไลด์หนอนกลางร้านฯบางระกำซ้ำซาก

พิษณุโลก - ทั้งเศร้า ทั้งสะเทือนใจ แต่ชาวบ้านชาวช่องก็ทนไม่ไหวแล้ว..หนุ่มผู้ป่วยจิตเวช แต่งกายคล้ายตำรวจ โชว์สไลด์หนอนกลางร้านค้าฯบางระกำ แบบซ้ำซาก ล่าสุดตำรวจจับอีกครั้ง หลังก่อเหตุเป็นคดีมาไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง
คลิปวิดีโอเป็นภาพ..ชายรายหนึ่งแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังยืนช่วยตัวเองในร้านค้าแห่งหนึ่งที่ อ.บางระกำ ถูกโพสต์เผยแพร่ผ่านเพจ “บางระกำ ดราม่า รีเทิร์น” พร้อมข้อความระบุว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา ร้านค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางระกำ โดนชายคนหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรม “ชอบชัก” ได้ก่อเหตุลักษณะนี้หลายต่อหลายครั้ง หลายพื้นที่ใกล้เคียง จนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดระแวง ต่อความปลอดภัยในตนเองและลูกหลาน
นายนิธิศ ธนะชูติวีรนันท์ สท.บางระกำ เขต 1 หรือแอดมินหนวด ผู้ดูแลเพจ “บางระกำ ดราม่า รีเทิร์น” เปิดเผยว่า ชาวบ้านร้องเรียนมาที่เพจ จึงพูดคุยกับนางปิยพร จิตทอง หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบางระกำ นัดหมายนำผู้ป่วยเข้ารับการประเมินอาการเพื่อตรวจรักษาในขั้นตอนถัดไปเนื่องจากเป็นผู้ป่วยจิตเวช รับยาทางโรงพยาบาลต่อเนื่อง
แต่คาดว่า จะขาดการกินยาจึงทำให้อาการกำเริบ และเคยก่อเหตุในลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งจนชาวบ้านหวาดผวา ซึ่งเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะไปก่อคดีอนาจารทางเพศได้ นอกจากนี้ทางครอบครัวของนายภูมินั้นก็เป็นผู้ป่วยจิตเวชเช่นกัน กำลังติดตามตัวไปที่บ้านแต่ว่ายังไม่พบตัว
ล่าสุดวันนี้(25 มิ.ย.) ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางระกำ ได้ติดตามพบตัวผู้ก่อเหตุแล้ว พร้อมรายงานเหตุ สภ.บางระกำ ระบุ บุคคลเพศชาย แต่งกายคล้ายตำรวจ ยืนสำเร็จความใคร่ด้วยตนเองภายในร้านสะดวกซื้อในตลาดเทศบาลบางระกำ ระบุข้อความว่า เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 เวลาประมาณ 13.30 น.
จากการตรวจสอบทราบว่าเป็นบุคคลอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก มีอาการป่วยจิตเวช ชอบมีพฤติการณ์อนาจารโชว์ของลับ หรือสำเร็จความใคร่ต่อหน้าบุคคลอื่น โดยจะปั่นจักรยานไปวัดและสถานที่ต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลบางระกำ ซึ่งชุดสายตรวจ สภ.บางระกำ ได้ทำการตักเตือนให้เลิกทำพฤติการณ์อนาจารก่อนหน้านี้หลายครั้ง และเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระกำการลามกอย่างอื่น เลขคดีที่ 366/2563 และ 303/2565 และทำพฤติการณ์อนาจารอีกครั้งในวันที่เกิดเหตุ
ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่มีพฤติการณ์ก้าวร้าวหรือทำร้ายบุคคลอื่นแต่อย่างใด และในวันที่เกิดเหตุไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน แต่หลังจากมีคลิปวีดิโอเผยแพร่ได้แจ้งให้ผู้เสียหายเข้าพบพนักงานสอบสวนหากประสงค์จะร้องทุกข์ดำเนินคดี
ทั้งนี้ สภ.บางระกำ ยังยืนยันด้วยว่า 1.บุคคลดังกล่าว ไม่ใช่ข้าราชการตำรวจ เป็นเพียงบุคคลจิตเวชที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ อ.บางระกำ 2.ชุดเครื่องแต่งกายตำรวจที่ผู้ก่อเหตุใส่เป็นกางเกงตำรวจสีดำซึ่งเป็นเครื่องแบบตำรวจแบบเก่า คาดว่าได้มาจากอาสาตำรวจเนื่องจากบุคคลดังกล่าวชอบเดินเปลือยกายในที่สาธารณะเป็นประจำ
3.ได้รับเลขคดีอาญาที่ 162/2569 และได้เรียกมารับ ทราบข้อกล่าวหาแล้ว ดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น และเลขคดีที่ 366/2563 และ 303/2565 โดยเปรียบเทียบปรับเสร็จสิ้นแล้วภายในปีนั้นๆ
อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นลักษณะการจับกุมแล้วก็ปล่อยตัว ผู้ต้องหาก็ออกมาก่อเหตุแบบเดิมอีก เนื่องจากเป็นป่วยจิตเวช ไม่ได้กินยาสม่ำเสมอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องหาทางแก้ไขไม่ให้มีการก่อเหตุซ้ำ