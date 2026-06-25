พรานป่าตาฟางนั่งห้างล่าสัตว์กลางป่าลึก เห็นเพื่อนบ้านเป็นหมูป่าพลาดท่าลั่นไกใส่ดับคาที่

เชียงใหม่ - พรานลักลอบล่าสัตว์ย่องเข้าป่าลึก นั่งห้างดักซุ่มยิงหมูป่า พลาดท่าลั่นไกใส่เพื่อนร่วมหมู่บ้านดับคาที่ เหตุเพราะตาฝาดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเหยื่อ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านต้องระดมกำลังกันเดินเท้าลุยเข้าป่ากลางดึกระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร เพื่อนำร่างผู้เสียชีวิตกลับออกมา ใช้เวลาตลอดทั้งคืนรวมเกือบ 12 ชั่วโมง
รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เมื่อคืนวานนี้ (24 มิ.ย. 69) ศูนย์กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานงานจากชมรมกำนันตำบลแม่ปั๋ง ขอสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ในการเข้าช่วยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุถูกอาวุธปืนลูกซองยิงเสียชีวิตภายในป่าลึก บริเวณห้วยป๋างน้อย บ้านป่าเหมี้ยงขุนปั๋ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยทราบว่าผู้เสียชีวิตคือ นายบันเทิง เป็งศิริ อายุ 56 ปี ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า นายอินสน โปธินันท์ อายุ 65 ปี ได้เดินทางเข้าป่าตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 69 เพื่อซุ่มเฝ้ารอหมูป่าที่มักลงมากินผลไม้ป่าในบริเวณดังกล่าว โดยได้สร้างห้างซุ่มอยู่บนต้นไม้ภายในป่าลึก
กระทั่งในช่วงบ่ายของวันที่ 24 มิ.ย. 69 นายบันเทิง ผู้เสียชีวิต ได้เดินเท้าเข้าป่าเพื่อมุ่งหน้าไปยังบริเวณเดียวกัน โดยไม่ทราบว่ามีนายอินสนซุ่มอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งขณะเดินผ่านแนวหญ้าสูงท่วมหัวใกล้จุดเกิดเหตุ พุ่มไม้เกิดการสั่นไหว นายอินสนเกิดเข้าใจผิดคิดว่าเป็นหมูป่าที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามา จึงใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าไป 1 นัด กระสุนปืนถูกบริเวณใบหน้าด้านขวาของนายบันเทิงจนส่งเสียงร้องและล้มลงแน่นิ่งไปในทันที จากนั้นเมื่อนายอินสนลงจากห้างเพื่อไปตรวจสอบ กลับพบว่าผู้ถูกยิงไม่ใช่สัตว์ป่า แต่เป็นเพื่อนบ้าน จึงรีบออกจากป่าเพื่อแจ้งญาติและผู้นำชุมชน พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบ
ทั้งนี้ ภายหลังรับแจ้งเหตุ ร้อยเวรสอบสวน สภ.โหล่งขอด พร้อมด้วยแพทย์เวร เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน กู้ชีพเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง รวมทั้งนายชาตรี สุภาติ๊บ กำนันตำบลแม่ปั๋ง พร้อมฝ่ายปกครองและชาวบ้าน ได้ร่วมกันเดินเท้าเข้าพื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งเป็นป่าภูเขาสูงและทุรกันดารอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 10 กิโลเมตร และต้องเดินเท้าขึ้นดอยต่ออีกกว่า 12 กิโลเมตร โดยการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความยากลำบากตลอดทั้งคืน ในการที่เจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องช่วยกันลำเลียงร่างผู้เสียชีวิตผ่านเส้นทางป่าลึกและภูเขาสูง ใช้เวลารวมกว่า 11 ชั่วโมง 30 นาที ก่อนจะสามารถเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกมาถึงจุดรถยนต์ได้ในเมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (25 มิ.ย. 69) เพื่อส่งมอบให้พนักงานสอบสวนและแพทย์ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก กู้ชีพกู้ภัยพร้าววังหิน)