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ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เลย - กรมป่าไม้นำกำลังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีร่วม 200 นาย เปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหิน บุกปิดล้อมวัดร่มโพธิธรรม 754 ไร่ ติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำสั่งศาลฎีกาหลังทางวัดดื้อแพ่งมานานกว่า 8 ปี โดยคราวนี้ทางวัดไม่กล้าต่อต้าน ให้ความร่วมมืออย่างดี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ (25 มิ.ย.) กรมป่าไม้นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยตรวจค้นวัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน จ.เลย ติดประกาศ คำสั่งกรมป่าไม้ ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกา หลังทางวัดดื้อแพ่ง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลมานานกว่า 8 ปี




นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก./ นายกฤษกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบังคับคดี เกือบ 200 นาย เข้าเจรจากับพระสิทธิชัย กิตติวัณฑโน รองเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ วัดร่มโพธิธรรม ขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี 2560

โดยให้จำเลย คือ วัดร่มโพธิธรรม และบริวาร ออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. เนื้อที่รวมกว่า 754 ไร่ พร้อมให้ส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน 8 ปี




สำหรับปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหิน วันนี้ได้แบ่ง กำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 9 ชุด นำป้ายประกาศกรมป่าไม้ ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันที ไปติดในพื้นที่ตามจุดต่างๆ ในบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่า ส.ป.ก. ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใด

ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที
ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที
ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที
ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที
ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที
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