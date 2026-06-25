ป่าไม้นำกำลัง 200 นายบุก “วัดร่มโพธิธรรม” ติดป้ายตะเพิดพ้นเขตป่า คืนพื้นที่ 785 ไร่ทันที

เลย - กรมป่าไม้นำกำลังเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและบังคับคดีร่วม 200 นาย เปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหิน บุกปิดล้อมวัดร่มโพธิธรรม 754 ไร่ ติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ออกจากพื้นที่ตามคำสั่งศาลฎีกาหลังทางวัดดื้อแพ่งมานานกว่า 8 ปี โดยคราวนี้ทางวัดไม่กล้าต่อต้าน ให้ความร่วมมืออย่างดี
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลาประมาณ 08.00 น. วันนี้ (25 มิ.ย.) กรมป่าไม้นำทีมเจ้าหน้าที่หน่วยบังคับใช้กฎหมายลุยตรวจค้นวัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน จ.เลย ติดประกาศ คำสั่งกรมป่าไม้ ให้ออกจากพื้นที่ตามคำพิพากษาศาลฎีกา หลังทางวัดดื้อแพ่ง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลมานานกว่า 8 ปี
นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก./ นายกฤษกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบังคับคดี เกือบ 200 นาย เข้าเจรจากับพระสิทธิชัย กิตติวัณฑโน รองเจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ วัดร่มโพธิธรรม ขอให้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อปี 2560
โดยให้จำเลย คือ วัดร่มโพธิธรรม และบริวาร ออกจากพื้นที่พิพาทป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดิน หรือ ส.ป.ก. เนื้อที่รวมกว่า 754 ไร่ พร้อมให้ส่งพื้นที่คืนกรมป่าไม้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ จนเรื่องยืดเยื้อยาวนาน 8 ปี
สำหรับปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหิน วันนี้ได้แบ่ง กำลังเจ้าหน้าที่ออกเป็น 9 ชุด นำป้ายประกาศกรมป่าไม้ ขอให้บุคคลออกจากพื้นที่พิพาทตามคำพิพากษาศาลฎีกาโดยทันที ไปติดในพื้นที่ตามจุดต่างๆ ในบริเวณวัดที่ตั้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติและป่า ส.ป.ก. ซึ่งปฏิบัติการในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางหรือต่อต้านแต่อย่างใด