คปภ.ภาค 7 เปิดโครงการ “แรงงานมั่นใจ ประกันภัยพร้อมดูแล” ที่เพชรบุรี หนุนแรงงานเข้าถึงประกันภัย เสริมเกราะบริหารความเสี่ยงภาคอุตสาหกรรม

เพชรบุรี - คปภ.ภาค 7 (นครปฐม) เดินหน้าสร้างความรู้ด้านประกันภัยแก่แรงงานและสถานประกอบการ จัดโครงการ “แรงงานมั่นใจ ประกันภัยพร้อมดูแล” ที่จังหวัดเพชรบุรี หวังส่งเสริมการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง ลดภาระค่าใช้จ่ายจากเหตุไม่คาดคิด พร้อมเปิดเวทีเสวนาและนิทรรศการจากหน่วยงานการเงินและบริษัทประกันภัยชั้นนำ
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสร้างความยั่งยืนในการตระหนักรู้ด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ยง และการเงิน ประจำปี 2569 ภายใต้หัวข้อ “แรงงานมั่นใจ ประกันภัยพร้อมดูแล” ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ภายในงานมี นางจันทิมา มีโส ผู้อำนวยการภาค สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ภาค 7 (นครปฐม) พร้อมด้วย นางสาวทัตชญา ดำรงวัชระกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี ผู้บริหารในสังกัด คปภ.ภาค 7 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นางจันทิมา มีโส กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย และใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม โดยจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นพื้นที่ที่มีภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการจำนวนมาก รวมถึงมีแรงงานในระบบเป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
สำนักงาน คปภ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ด้านการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงาน เพื่อให้สามารถนำระบบประกันภัยมาใช้เป็นเครื่องมือในการคุ้มครองพนักงาน ทรัพย์สิน และลดผลกระทบจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อันจะนำไปสู่ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการโรงงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกว่า 120 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ด้านการประกันภัยที่ถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การเสวนาในหัวข้อ “แรงงานมั่นใจ ประกันภัยพร้อมดูแล” จากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการจัดนิทรรศการจากสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยชั้นนำ จำนวน 10 บูธ เพื่อให้คำปรึกษาและข้อมูลด้านประกันภัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แรงงานอย่างครบวงจร
โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินและการบริหารความเสี่ยงให้แก่แรงงานไทย อันจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป