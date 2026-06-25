สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ

ร้อยเอ็ด - เปิดใจ สาวข้าราชการท้องถิ่นผู้กล้าโพสต์โซเชียลเปิดโปงทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยเพื่อนในกลุ่มกว่า 200 คนได้คะแนนผลสอบ ภาค ข 0 คะแนน มั่นใจมีการทุจริตการสอบแน่นอน แต่ไม่ต้องการให้ยกเลิกผลสอบเพราะคนที่สอบได้ด้วยความสามารถจะเสียใจ สิ่งที่ต้องการคือเอาคนทุจริตการสอบมาดำเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งใน อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายหนึ่ง นางสาวเอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ เปิดโปงการทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นข่าวอื้อฉาวตามโพสต์ Tigger ตามข่าวที่กำลังโด่งดังในกระแสอยู่ในขณะนี้ โดยเจ้าหน้าที่รายนี้ได้นำเอกสาร หลักฐานเท่าที่มี มาแสดงต่อผู้สื่อข่าวว่า ตนเองคือหนึ่งในผู้สมัครสอบที่กังขาว่าการสอบดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส
นางสาวเอเชื่อว่าการสอบน่าจะมีการทุจริต เนื่องจากพบว่าจากการตรวจสอบของกลุ่มพวกตนกว่า 200 คนที่สอบ ต่างก็ได้คะแนนเป็นศูนย์ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย เอกสารที่ส่งมาแจ้งว่าผลการสอบภาค ก ผ่าน ได้ 67 คะแนน แต่ภาค ข กลับไม่ผ่านได้ 0 คะแนน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ผลจะเป็นเช่นนั้น และเมื่อทุกคนไปตรวจสอบ ก็ได้รับคำตอบว่า ที่ได้ 0 คะแนนเพราะฝนดินสอ(เขียน)กาผิดช่อง ทำให้ไม่ได้คะแนน
ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดขนาดนั้น เพราะทุกคนสอบบ่อยจนมีความชำนาญ เป็นไปไม่ได้ที่จะผิดพลาด และเชื่อมั่นว่ามีการทุจริต กลุ่มพวกตนที่กว่า 200 คนทำผิดกันหมด
นางสาวเอย้ำอีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ทุกคนสังเกตได้ชัด คือเอกสารที่ชุดสอบนำมาให้ดูว่า รอยดินสอ ฝนดินสอ(เขียน)รหัสด้วยดินสอของทุกคน มีความเนียนสม่ำเสมอ ต่างจากการกาด้วยดินสอของผู้สอบ และอีกส่วนที่สังเกตพบ กระดาษข้อสอบที่นำมาให้ตรวจสอบ ทุกแผ่นใหม่มาก ผิดปกติจนสังเกตได้ หากเป็นแผ่นเดิมจะไม่ใหม่ จะมีร่องรอย สกปรก ไม่สะอาด-ไม่เรียบแบบที่เห็น
ทุกคนจึงเชื่อว่ามีความผิดปกติ และน่าจะเป็นการทุจริตแน่นอน ด้วยความเชื่อมั่นนี้ ตนจึงโพสต์ความผิดปกติต่างๆ ดังกล่าวลงโซเชียล เพื่อให้สังคมช่วยกันตรวจสอบ และช่วยกันค้นหาความจริง และต้องการคำตอบ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เปิดโปงรายนี้กล่าวอีกว่า การเปิดโปงไม่ได้ต้องการให้การสอบยกเลิก เพราะรู้ถึงความรู้สึกใจเขาใจเรา คนที่เขาสอบได้ด้วยความสามารถจะได้รับผลกระทบ เขาจะเสียใจ สิ่งที่ต้องการคือให้มีการเอาตัวคนกระทำความผิด คนทุจริตมาลงโทษ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก