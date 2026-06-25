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สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร้อยเอ็ด - เปิดใจ สาวข้าราชการท้องถิ่นผู้กล้าโพสต์โซเชียลเปิดโปงทุจริตสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยเพื่อนในกลุ่มกว่า 200 คนได้คะแนนผลสอบ ภาค ข 0 คะแนน มั่นใจมีการทุจริตการสอบแน่นอน แต่ไม่ต้องการให้ยกเลิกผลสอบเพราะคนที่สอบได้ด้วยความสามารถจะเสียใจ สิ่งที่ต้องการคือเอาคนทุจริตการสอบมาดำเนินคดี ไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอีกต่อไป


ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ณ เทศบาลตำบลแห่งหนึ่งใน อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด พบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายหนึ่ง นางสาวเอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์ เปิดโปงการทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นข่าวอื้อฉาวตามโพสต์ Tigger ตามข่าวที่กำลังโด่งดังในกระแสอยู่ในขณะนี้ โดยเจ้าหน้าที่รายนี้ได้นำเอกสาร หลักฐานเท่าที่มี มาแสดงต่อผู้สื่อข่าวว่า ตนเองคือหนึ่งในผู้สมัครสอบที่กังขาว่าการสอบดังกล่าวมีความไม่โปร่งใส

นางสาวเอเชื่อว่าการสอบน่าจะมีการทุจริต เนื่องจากพบว่าจากการตรวจสอบของกลุ่มพวกตนกว่า 200 คนที่สอบ ต่างก็ได้คะแนนเป็นศูนย์ทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติวิสัย เอกสารที่ส่งมาแจ้งว่าผลการสอบภาค ก ผ่าน ได้ 67 คะแนน แต่ภาค ข กลับไม่ผ่านได้ 0 คะแนน ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่ผลจะเป็นเช่นนั้น และเมื่อทุกคนไปตรวจสอบ ก็ได้รับคำตอบว่า ที่ได้ 0 คะแนนเพราะฝนดินสอ(เขียน)กาผิดช่อง ทำให้ไม่ได้คะแนน

ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดขนาดนั้น เพราะทุกคนสอบบ่อยจนมีความชำนาญ เป็นไปไม่ได้ที่จะผิดพลาด และเชื่อมั่นว่ามีการทุจริต กลุ่มพวกตนที่กว่า 200 คนทำผิดกันหมด




นางสาวเอย้ำอีกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่ทุกคนสังเกตได้ชัด คือเอกสารที่ชุดสอบนำมาให้ดูว่า รอยดินสอ ฝนดินสอ(เขียน)รหัสด้วยดินสอของทุกคน มีความเนียนสม่ำเสมอ ต่างจากการกาด้วยดินสอของผู้สอบ และอีกส่วนที่สังเกตพบ กระดาษข้อสอบที่นำมาให้ตรวจสอบ ทุกแผ่นใหม่มาก ผิดปกติจนสังเกตได้ หากเป็นแผ่นเดิมจะไม่ใหม่ จะมีร่องรอย สกปรก ไม่สะอาด-ไม่เรียบแบบที่เห็น

ทุกคนจึงเชื่อว่ามีความผิดปกติ และน่าจะเป็นการทุจริตแน่นอน ด้วยความเชื่อมั่นนี้ ตนจึงโพสต์ความผิดปกติต่างๆ ดังกล่าวลงโซเชียล เพื่อให้สังคมช่วยกันตรวจสอบ และช่วยกันค้นหาความจริง และต้องการคำตอบ


เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เปิดโปงรายนี้กล่าวอีกว่า การเปิดโปงไม่ได้ต้องการให้การสอบยกเลิก เพราะรู้ถึงความรู้สึกใจเขาใจเรา คนที่เขาสอบได้ด้วยความสามารถจะได้รับผลกระทบ เขาจะเสียใจ สิ่งที่ต้องการคือให้มีการเอาตัวคนกระทำความผิด คนทุจริตมาลงโทษ เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก




สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ
สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ
สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ
สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ
สาวพนักงานท้องถิ่นเปิดใจ ทำไมถึงกล้าโพสต์แฉ กลโกงสอบท้องถิ่น! ทำสะเทือนทั้งประเทศ
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