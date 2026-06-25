ตร.เชียงใหม่รวบแล้วหนุ่มใหญ่สุดหื่น ทำทีเจ็บขาขอซ้อนท้ายรถ นศ.สาวให้ไปส่ง ฉวยโอกาสทำอนาจาร-พบเหยื่อเพียบ

เชียงใหม่ - ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ รวบแล้วหนุ่มใหญ่ใจหื่นทำทีเป็นเจ็บขาขอนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนตนักศึกษาสาวให้ไปส่ง ระหว่างทางฉวยโอกาสทำอนาจาร โดยผู้เสียหายนำเรื่องโพสต์เตือนภัยในโซเชียลแล้วปรากฏว่ามีอีกหลายรายที่โดนแบบเดียวกัน เบื้องต้นผู้ก่อเหตุยอมรับมีการนั่งซ้อนท้ายไปจริง แต่ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ทำอนาจาร ขณะที่ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินการตามกฎหมาย
จากกรณีนักศึกษาสาวมหาวิทยาลัยชื่อดังจังหวัดเชียงใหม่โพสต์เตือนภัยในกลุ่มเฟซบุ๊คระบุว่า ขณะที่กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ไปซื้อข้าวย่านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีผู้ชายอายุประมาณ 50 ปี พยายามยืนขวางทางและทำทีเป็นเจ็บขาแล้วขอความช่วยเหลือให้ขี่รถไปส่งในซอยวัดอุโมงค์ ซึ่งด้วยความสงสารและหวังดีจึงให้ความช่วยเหลือ แต่ปรากฏว่าระหว่างทางผู้ชายคนดังกล่าวได้ฉวยโอกาสกระทำอนาจาร โดยภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่ามีนักศึกษาอีกหลายรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลว่าเคยถูกผู้ชายอายุประมาณ 50 ปี ที่น่าจะเป็นคนเดียวกันก่อเหตุลักษณะเช่นเดียวกันนี้ ขณะเดียวกันนักศึกษาสาวที่เป็นผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ เพื่อให้ติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุ
รายงานแจ้งว่า เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 24 มิ.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจภายใต้การการสั่งการของ พ.ต.อ.สิโณทัย ลิลิตธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ ได้ทำการสืบสวนจนสามารถทราบที่อยู่ที่ชัดจนของผู้ก่อเหตุรายดังกล่าวพร้อมเข้าทำการควบคุมมาทำการสอบปากคำที่สถานีตำรวจ เบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุชื่อนายนายวชิรพล เนตรนฤรัตน์ อายุ 48 ปี ชาวกรุงเทพฯ ซึ่งนายวชิรพล ยอมรับว่าได้มีการซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนักศึกษาสาวจริง อย่างไรก็ตามอ้างว่าเพียงขอให้ไปส่งที่จุดหมายเท่านั้น และปฏิเสธว่าไม่ได้กระทำการอนาจารนักศึกษาสาวคนดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะได้สอบปากคำผู้เสียหายอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป.