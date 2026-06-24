อากาศแปรปรวน ทำปลาเลี้ยงในกระชังตาย ผู้เลี้ยงขาดทุนยับ

อุบลราชธานี-จังหวัดอุบลราชธานี อากาศแปรปรวนมีฝนตกและอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน ทำให้ปลาเลี้ยงในกระชังในอำเภอวารินชำราบ ทยอยตายวันละ 200-500 กิโลกรัม ทำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาขาดทุนยับเยิน
ชาวบ้านผู้เลี้ยงปลานิล และปลาทับทิม ในกระชังบ้านวังยาง ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเลี้ยงปลาในกระชัง รวมกันเกือบ 100 กระชัง ช่วยกันตักปลานิลและปลาทับทินอายุระหว่าง 4-5 เดือน ที่น็อคน้ำตายจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ออกจากกระชังเลี้ยง เพื่อนำไปแช่ในถังใส่น้ำแข็ง
ก่อนลำเลียงปลาออกไปขายในราคาถูกกิโลกรัมละ 60 บาท จากปกติกิโลกรัมละ 100 บาท พร้อมชำแหละทำเป็นปลาร้า ปลาแดดเดียว เพื่อลดการขาดทุน เพราะมีปลาทยอยน็อกน้ำตายวันละ 200 ถึง 500 กิโลกรัม
นายเจตน์สฤษฎิ์ ค่าแพง อายุ 26 ปี ผู้เลี้ยงปลากระชัง เล่าว่าตนเองเลี้ยงปลากระชัง จำนวน 40 กระชัง สาเหตุที่ปลาน็อคน้ำตาย จำนวนมากครั้งนี้ เนื่องจากมีสภาพอากาศที่ร้อนจัด และน้ำในแม่น้ำมูลมีความร้อนมาก ทำให้ปลาที่ตนเองเลี้ยงไว้อายุประมาณ 4-5 เดือน มีอาการขาดออกซิเจน และเกิดอาการน็อคน้ำตาย
โดยตั้งแต่ช่วงเช้าถึงสายวันนี้ ตนเองและญาติพี่น้องได้ช่วยกันลงไปตักปลาที่น๊อคน้ำตาย ขึ้นมาแล้ว ประมาณ 400-500 กิโลกรัม โดยปลาที่ตาย ตนจะต้องรีบขายในราคาถูกกิโลกรัมละ 60 บาท จากปกติมีราคาขายที่ 90-100 บาท ทำให้ตนเองต้องขาดทุน ไปแล้วกว่า 20,000 บาท เพราะว่าปลาที่เลี้ยง หากมีน้ำหนักได้ที่ต้องการ เมื่อมีน้ำหนัก 400-500 กิโลกรัม จะขายได้ราคาเกือบ 50,000 บาท
นายเจตน์สฤษฎิ์ เล่าต่อว่าปลาที่ตนเองเลี้ยงเริ่มทยอยตาย มาตั้งแต่เดือนเมษายน แต่ก็ตายไม่เยอะขนาดนี้ ซึ่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนนี้ จนมาถึงปัจจุบัน เฉพาะกระชังปลาของตนเองปลามีน๊อคน้ำตาย ได้รับความเสีย หายไปแล้ว 12 กระชัง จาก 40 กระชัง คิดเป็นน้ำหนักกว่า 2 ตัน ความเสียหายแล้วเกือบ 2 แสนบาท