โปลีสขอนแก่นพร้อม จนท.การไฟฟ้าฯบุกทลายอาคารพาณิชย์เช่าขุดบิตคอยน์

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ตำรวจขอนแก่น และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น นำหมายศาลเข้าตรวจค้นอาคารพาณิชย์ หลังพบมีการลักลอบใช้ไฟฟ้าของกลุ่มขุดบิตคอยน์ ลักลอบใช้ไฟฟ้าหลวงสร้างความเสียหายรวมค่า 8 ล้านบาท
วันนี้(24มิ.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน 4 ตำรวจสืบสวนจังหวัดขอนแก่น นำหมายศาลจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจค้นภายในบ้านเลขที่ 55/17 หมู่ 3 บ้านโนนทัน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น หลังสืบทราบว่าบ้านหลังดังกล่าว มีการลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณสายไฟฟามีการลักลอบต่อสายไฟเข้าที่ชั้นที่ 2 มีการนำแผ่นปูนมากั้นอำพรางไม่ให้สังเกตเห็น โดยชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นห้องนอน ดัดแปลงติดตั้งเครื่องขุดสกุลเงินดิจิทัล หรือ บิตคอยน์ จำนวน 12 เครื่อง ภายในห้องมีการติดตั้งชั้นวางเหล็กเรียงเครื่องขุดหลายชุด พร้อมสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมากเชื่อมต่อกันทั่วห้อง
รวมถึงมีระบบระบายอากาศและพัดลมดูดอากาศขนาดใหญ่ติดตั้งบริเวณผนัง เพื่อระบายความร้อนจากเครื่องขุดที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ก่อนจะมีการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน เพื่อนำตัวผู้กระทำความผิด มานำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายปริญญา ศรีลาพัฒน์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการตรวจสอบครั้งนี้ พบว่าพื้นที่เป้าหมายทั้ง 3 สถานที่ 4 จุด มีฟิวส์ไฟฟ้าแรงต่ำขาดและชำรุดบ่อย จึงให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ และพบว่ามีการต่อตรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการขุดบิดคอยด์ เป็นการละเมิดใช้ไฟฟ้า โดยเฉพาะจุดแรกที่บ้านโนนทัน ผู้เช่าได้ทำสัญญาเช่าถูกต้องตามกฎหมาย มีสัญญา 2 ปี แต่ลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดบิดคอยด์ การกระทำความผิดลักษณะนี้เข้าข่ายความผิด 2 ส่วน
คือส่วนแรกมีความผิดตามกฎหมายอาญา คือลักทรัพย์สินทางราชการ ส่วนที่ 2 คือคดีแพ่งต้องชดใช้ความเสียหายให้กับการไฟฟ้า ส่วนทั้ง 4 จุดมีความเชื่อมโยงกันอย่างไรต้องรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง
ขณะที่เจ้าของบ้านเช่า ปฏิเสธให้สัมภาษณ์ แต่ยอมรับว่าตกใจ ที่เห็นสภาพบ้านถูกดัดแปลงขุดบิดคอยด์ ส่วนคนเช่าไม่ได้เจอหน้ากัน แต่จ่ายค่าเช่าตามปกติทุกเดือน เดือนละ 7,000 บาท โดยอ้างว่าทำอาชีพติดตั้งแอร์ทั่วประเทศ ยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เต็มที่
นอกจากนี้ยังมีอีก 3 จุด เจ้าหน้าที่กำลังนำหมายศาลเข้าตรวจค้นเช่นว่า เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเพิ่ม ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือไม่.