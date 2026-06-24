"ลพบุรีตรวจเข้มสินค้า-อาหารงานกระท้อนหวานฯ พบผู้ค้าร่วมมือดี ย้ำไม่ติดป้ายราคาเจอปรับ 1 หมื่น"

ลพบุรี - จังหวัดลพบุรี ระดมทุกภาคส่วนลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้า อาหาร และเครื่องชั่งภายในงาน "เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 33" พบผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ปิดป้ายราคาและใช้เครื่องชั่งได้มาตรฐาน พร้อมย้ำผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
เย็นวันนี้( 24 มิ.ย.) นายชาญ จูดคง นายอำเภอเมืองลพบุรี พร้อมด้วย นางสาวสายฝน แหล่งหล้า พาณิชย์จังหวัดลพบุรี ภญ.กนกวรรณ ทรงผาสุข รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 0-4 สระบุรี ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอาหารสดที่จำหน่ายภายในงาน "เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 33"
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี
การตรวจสอบครั้งนี้ครอบคลุมมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของอาหาร การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค การตรวจสอบการใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า รวมถึงการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่ง เพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี
ผลการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการและร้านค้าภายในงานให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการปิดป้ายแสดงราคาครบทุกร้าน ขณะที่เครื่องชั่งที่ผ่านการตรวจสอบและมีความเที่ยงตรงตามมาตรฐาน เจ้าหน้าที่ได้ติดสติกเกอร์รับรองตราครุฑสีแดงพื้นสีน้ำเงิน ประจำปี 2569 บริเวณหน้าปัดเครื่องชั่ง เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังแจกเอกสารรณรงค์ "ไม่ซื้อ ไม่ใช้ ไม่ขาย สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์" พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยผู้ที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
จังหวัดลพบุรีขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายรักษามาตรฐานการจำหน่ายสินค้า ปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน และจำหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ควบคู่กับการส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ
ทั้งนี้ หากประชาชนพบการกระทำผิด เช่น ไม่ปิดป้ายแสดงราคา เครื่องชั่งไม่ได้มาตรฐาน หรือการจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี โทร. 034-413150, 036-424856 หรือสายด่วน 1569 ส่วนกรณีพบอาหารที่อาจไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี โทร. 036-411004 ต่อ 105