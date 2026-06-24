อธิการฯมรภ.โคราช ชำแหละขบวนการปีศาจทุจริตสอบท้องถิ่น ตัวการใหญ่เป็นระดับบิ๊กในกรม ภายใต้ปีกนักการเมืองบ้านใหญ่อำนาจคับฟ้า

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- อธิการบดี มรภ.โคราช ชำแหละทุจริตสอบท้องถิ่น ชี้เป็นขบวนการปีศาจทำกันมานานและไม่ยำเกรงกม.ไม่สนใจบาปบุญ มีขรก.ระดับบิ๊กในกรมและพ่อบ้านพ่อเมืองระดับจังหวัด ภายใต้ปีกนักการเมืองบ้านใหญ่ที่มีอำนาจคับฟ้าเป็นหัวโจก สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการจ้างมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่และมีเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นให้ความร่วมมือ จี้รัฐออกกฎหมายเอาผิดอาญาและแพ่งผู้เข้าสอบทุจริต
วันนี้ (24 มิ.ย.69) นายอดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะนักวิชาการที่เคยเคลื่อนไหวต่อต้านการทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการครูมาโดยตลอด ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นครั้งใหญ่ ว่า เรื่องนี้ไม่ใช่ครั้งแรกและเกิดขึ้นมานานแล้ว การทุจริตสอบบรรจุเข้ารับราชการมีอยู่แทบทุกหน่วยงานของส่วนราชการในประเทศไทย ที่วิกฤตหนักสุด คือ การสอบของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ
รากเหง้าของปัญหาเกิดจากความต้องการหรือดีมานด์ในการเข้าสู่ระบบราชการที่มีสวัสดิการดีและมีความมั่นคงสูง เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของประเทศยังมีปัญหาที่ไม่สามารถกระจายภาวะการมีงานทำและมีรายได้อย่างมั่นคงให้กับประชาชนได้ คนจึงมุ่งเข้าสู่ระบบราชการ จนทำให้เกิดการแข่งขันและมีความต้องการสูงมาก กลายเป็นช่องทางนำไปสู่ขบวนการทุจริตดังกล่าว
สำหรับประเด็นทุจริตสอบท้องถิ่นนั้น ตนเห็นว่า ขบวนการนี้ทำกันมานานและไม่ยำเกรงกฎหมาย ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษ เป็นพฤติการณ์ของผู้มีอำนาจในประเทศที่น่าเป็นห่วงมาก ขบวนการปีศาจนี้ มีข้าราชการปีศาจระดับบิ๊กในระดับกรม และระดับพ่อบ้านพ่อเมืองในจังหวัด ภายใต้ปีกของนักการเมืองบ้านใหญ่ที่มีอำนาจคับฟ้า เป็นหัวโจก สร้างความน่าเชื่อถือผ่านการว่าจ้างมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่บางแห่ง และเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นให้ความร่วมมือ เขียนTOR อย่างรัดกุม แต่ก็มีช่องทางทุจริตจนได้
ในการสอบครั้งนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรเดิม ยังติดประเด็นอยู่กับ ป.ป.ช. จึงมีการเปิดซองหาพันมิตรใหม่ เขียน TOR ที่บอกว่า “ไม่ล็อกสเปก” แต่ก็มีข้อสังเกตว่า มีผู้ยื่นซองแค่ 3 ราย เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และบริษัทอีกแห่งหนึ่งที่ทราบว่าเสนอราคาต่ำกว่า มศว.ประสานมิตรผู้ได้งาน ผมเข้าใจว่าทั้งสองแห่งที่ไม่ได้งานน่าจะขาดคุณสมบัติบางประการตาม TOR และทำไม มีผู้ยื่นซองเพียงแค่ 3 ราย แบบนี้แม้จะบอกว่า ไม่ล็อกสเปก ก็เหมือนล็อก
กระดาษคำตอบที่บอกว่า ถูกเก็บล็อกไว้เป็นอย่างดี ช่วงนี้ระวังจะเกิดไฟไหม้ กลโกงการสอบปรับเปลี่ยนจากสมัยโกงสอบนายอำเภอ ที่เปลี่ยนกระดาษคำตอบ มาเป็นแก้ไขคำตอบในระบบแทน ถ้าฝ่ายออกข้อสอบ ประมวลผลสอบไม่ให้ความร่วมมือกับพวกปีศาจเหล่านี้ มันยากที่จะเกิดขึ้นได้
ประชาชนต้องช่วยกันเชียร์ ป.ป.ป.และ ป.ป.ช. เดินเรื่องสอบเรื่องนี้ให้สุดซอย ฝ่ายการเมืองต้องกล้าตัดสินจัดการข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีทางการเมืองให้เด็ดขาด ท่านนายกฯ ไม่ควรออกมาแสดงอารมณ์และผ่านเฉยๆ แม้จะยังเอาผิดทางวินัยหรืออาญาไม่ได้ ควรจะย้ายพวกนี้ออกไปก่อน ไม่ให้เดินตามก้น นายกฯ และ รมต. และต้องย้ายให้ถูกคนด้วย เพราะพวกนี้คือตัวการใหญ่ ซึ่งผู้อำนวยการกองเทศบาลฯ เป็นปลายยอดภูเขาน้ำแข็งของแก็งค์ปีศาจนี้ นายกฯ จึงต้องเอาจริงในเรื่องนี้
นายอดิศร กล่าวอีกว่า จากประสบการณ์ที่ตนเคยติดตามจับกุมขบวนการทุจริตสอบบรรจุเจ้าหน้าที่ธุรการของกระทรวงศึกษาธิการในอดีต พบว่า ปัญหาสำคัญ คือประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายใดที่สามารถเอาผิดทางวินัย อาญา หรือทางแพ่งแก่ผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินทุจริตได้เลย นอกจากการสั่งปรับตกและตัดสิทธิ์เท่านั้น แม้จะมีการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้มานานหลายปี แต่ก็ยังไม่มีการออกกฎหมายมาบังคับใช้ ทำให้มีเพียงผู้จัดสอบหรือผู้รับจ้างแก้ไขคะแนนเท่านั้น ที่ถูกดำเนินคดีอาญาและวินัย ส่วนผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินซื้อตำแหน่งยังลอยนวลและไม่ถูกดำเนินคดีอาญา ซึ่งเรื่องนี้ ถือเป็นวิกฤตของระบบราชการไทยและวิกฤติการพัฒนาคุณภาพคนอย่างร้ายแรง