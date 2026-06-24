จี้ สตง.สอบเส้นเงิน ”อดีตผู้ว่าฯ“ ลวงขายเหรียญครุฑรวยๆ จ่อยื่น ปปช.-ปปท.ดีเอสไอ-กมธ.สภาฯ เอาผิดถึงที่สุด

กาฬสินธุ์-ตัวแทนประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีอดีตผู้ว่าฯฉ้อโกง สร้างเหรียญครุฑรวยๆ ปลุกเสกโดยหลวงปู่ศิลา หอบเอกสารร้อง สตง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมยื่นหนังสือทวงถามข้อเท็จจริงโครงการ กับหัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมเดินหน้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ ปปท. สำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง ดีเอสไอ และกรรมาธิการ ปปช.-ปปง.-ตำรวจ สภาผู้แทน ต่อไป
วันนี้( 24 มิ.ย.)ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จ.กาฬสินธุ์ นายปัญญา นิตยารส นักธุรกิจ นำเอกสารเข้ายื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียกร้องให้ตรวจสอบและดำเนินคดีกับ นายสนั่น พงษ์อักษร อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมพวก (ดำรงตำแหน่งในปี 2568) โดยระบุว่า มีพฤติกรรมหลอกลวงให้ประชาชนหลงเชื่อ เหรียญรุ่นครุฑรวยๆ ที่เสกโดย หลวงปู่ศิลา เป็นโครงการเรี่ยไรเงินตามโครงการสร้างอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และอ้างว่าเป็นโครงการสร้างเหรียญของจังหวัดปรากฏตามเอกสาร ที่อดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ ใส่ชุดขาว อ้างเป็นประธานจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้
จึงขอให้ ผอ.สตง.จ.กาฬสินธุ์ ทำการตรวจสอบให้ถึงที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ สตง.จ.กาฬสินธุ์ ลงมารับหนังสือ และแจ้งว่าจะนำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
จากนั้น นายปัญญา ได้เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อนำเอกสารเข้ายื่นต่อ ผู้อำนวยการสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว เนื่องจากเชื่อว่า ผอ.สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในฐานะเลขาฯ การดำเนินทุกโครงการ จึงต้องการที่จะขอทราบข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมขอถ่ายเอกสารโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และสอบถามยอดขอรับบริจาคทั้งหมด ว่ามีการบริจาคเท่าไหร่ เงินที่ได้ดำเนินอะไรอะไรบ้างแล้ว ยอดเงินคงเหลือเท่าไหร่ อยู่บัญชีของใคร การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญครุฑรวยๆ เป็นโครงการจัดสร้างของจ.กาฬสินธุ์หรือไม่ และการจัดสร้างวัตถุงมงคลดังกล่าว มียอดเงินเช่าบูชาเท่าไหร่ เงินที่สั่งจองทั้งหมดอยู่ที่บัญชีของจังหวัดฯหรือไม่ หรืออยู่ที่บัญชีของใคร
กรณีการยื่นหนังสือถึง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ และ นิติกร ประจำสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นการยื่นเพื่อให้ บุคคลทั้งสองออกมาแสดงความจริงเพื่อความเป็นธรรมถูกต้องโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ในการร่วมกันพิสูจน์ความจริง ที่ต้องแยกออกเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีการเรี่ยไรถูกต้องในการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชการที่ 5 ต้องการรู้ว่า เงินที่เรี่ยไรเข้าบัญชีของใคร จำนวนเงินรวมเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ นำไปก่อสร้างอะไรบ้าง เป็นต้นฯ 2.การสร้างเหรียญรุ่นครุฑรวยๆ เงินทั้งหมดไปอยู่ไหน หรือเอไปทำอะไร เป็นโครงการจังหวัดหรือไม่ เพื่อร่วมกันตรวจสอบและเปิดเผยความจริง
นายปัญญา กล่าวว่า จากนี้ก็จะไปให้ปากคำเกี่ยวกับคดี ที่ตนได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้กับ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี สภ.เมืองกาฬสินธุ์ เพื่อให้การดำเนินคดีกับอดีต ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมพวก ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน และจะเดินหน้า ไปร้องทุกข์ ในทุกองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจจะเป็น ป.ป.ท. - ดีเอสไอ - สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือแม้แต่ในรัฐสภา ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมาธิการ ปปช.ฯ คณะกรรมาธิการ ปปง. คณะกรรมาธิการตำรวจฯ ให้ช่วยติดตามและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุด