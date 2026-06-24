ทำดีต้องชม เจ้าของร้านขายของชำเมืองระยอง เก็บเงิน 1.6แสนพร้อมพระเลี่ยมทองส่งคืนเจ้าของ

ระยอง- ทำดีต้องชม! เจ้าของร้านขายของชำเมืองระยอง เก็บกระเป๋าที่ภายในมีเงินสด 160,000 บาท ล็อตเตอรี่ 4 ใบและพระเลี่ยมทองอีก 4 องค์ ส่งคืนเจ้าของ
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ ( 24 มิ.ย.) พ.ต.ท.ชัยกฤต เตารัตน์ รอง ผกก.(สอบสวน)สภ.เมืองระยอง ได้รับแจ้งจาก นายสมโภชน์ คชรินทร์ อายุ 75 ปี เจ้าของร้านขายของชำซึ่งตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง ว่าพบกระเป๋าถือที่ภายในมีเงินสดจำนวน 160,000 บาท พร้อมล็อตเตอรี่ 4 ใบและพระเลี่ยมทองอีก 4 องค์
โดยคาดว่าน่าจะเป็นของลูกค้าที่ลืมไว้บนชั้นวางขนมคบเคี้ยวภายในร้าน ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยตามหาเจ้าของ
กระทั่งในเวลาต่อมา นางปนัดดา เกื้อกูลราษฎร์ อายุ 40 ปี ชาว อ.วังจันทร์ ได้เดินทางมาติดต่อขอรับกระเป๋า พร้อมบอกว่าตนเองมีอาชีพค้าขาย และเงินจำนวนดังกล่าวเตรียมที่จะนำไปจ่ายค่าอาหารทะเลสด แต่ช่วงที่แวะซื้อของในร้านขายของชำ ได้ลืมวางกระเป๋าไว้และมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ โทรศัพท์มาตามว่าลืมกระเป๋า จึงรีบมารับคืน
" รู้สึกดีใจมากและขอชื่นชมความเป็นคนดีของเจ้าของร้านขายของชำที่ไม่คิดเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งในส่วนตัวแล้วก็ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นสินน้ำใจให้กับเจ้าของร้านขายของชำ แทนคำขอบคุณ แต่เจ้าของร้านไม่รับ จึงมอบล็อตเตอรี่ให้ 1 ใบ"
ทั้งนี้ นางปนัดดา เจ้าของกระเป๋าผู้โชคดียังได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานว่ามีการส่งมอบกระเป๋าและทรัพย์สินทั้งหมดคืนให้ตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.