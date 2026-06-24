(คลิป)เสื่อมสุด!รวบพระหนองคายคาด่านฯทล.ลำปาง พบขับรถกลิ่นเหล้าคลุ้งไม่พอ พกถุงยางฯ-แชทสวาทซ้ำ

ลำปาง - เสื่อมสุด-ชาวพุทธระอาใจกันทั่ว..ตร.ทางหลวงรวบพระหนองคายคาด่านฯลำปาง พบขับรถข้ามจังหวัดกลิ่นเหล้าคลุ้งไม่พอ ค้นเจอถุงยางอนามัย-ส่องมือถือพบแชทสวาทซ้ำ เชิญสำนักพุทธพาสึกทันที
บ่ายวันนี้ (24 มิ.ย.) ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณด่านตรวจฯถนนพหลโยธิน ทล.1 อ.เกาะคา จ.ลำปาง ตามข้อสั่งการของ พ.ต.ท.เกียรติพร สวัสดิเทพ สารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ได้มีรถยนต์ฟอร์ด สีฟ้า ติดป้ายทะเบียน กทม. กระจกหน้ารถติดสติ๊กเกอร์คำว่า “วัดโกป่า” ผ่านเข้ามา
เจ้าหน้าที่จึงให้สัญญาณหยุด และขอตรวจค้น พบว่าคนที่ขับขี่รถคันดังกล่าวเป็นพระภิกษุ วัย 63 ปี วัดต้นสังกัดอยู่ที่จังหวัดหนองคาย เมื่อพระรูปดังกล่าวลงจากรถ เจ้าหน้าที่ได้กลิ่นสุรา จึงนิมนต์มานั่งและสอบถามรายละเอียดการเดินทาง และขอตรวจสอบภายในรถ
สอบถามเบื้องต้น พระรูปดังกล่าวให้การในลักษณะวกวนและสับสน โดยบอกเพียงว่าเดินทางมาจากจังหวัดหนองคาย เมื่อถามว่าได้ดื่มแอลกอฮอล์มาหรือไม่ พระรูปดังกล่าวรับว่าดื่มมาจริง
ตรวจค้นภายในรถ ยังพบสัมภาระ พระเครื่อง สิ่งของเครื่องใช้จำนวนมาก และพบถุงยางอนามัยภายในรถด้วย และเมื่อขอตรวจสอบข้อมูลในมือถือต้องผงะ เมื่อพบแชทคุยสวาทกับผู้หญิง
ทางเจ้าหน้าที่จึงบันทึกรายละเอียดไว้เป็นหลักฐาน และประสานสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางเข้าตรวจสอบ ซึ่งไม่นานนัก นายสุเมธ วังคะออม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง พร้อมเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ ก่อนจะให้ลาสิกขาจากความเป็นพระทันที