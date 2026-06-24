เมืองพัทยาแจงโปร่งใส จัดซื้อรถตู้ไฮบริด 2 คัน 8.57 ล้านบาท ใช้เฉพาะภารกิจทางราชการ

ศูนย์ข่าวศรีราชา-เมืองพัทยา แจงจัดซื้อรถตู้ไฮบริด 2 คัน 8.57 ล้านบาท ใช้เฉพาะภารกิจราชการและต้อนรับคณะต่างประเทศ ไม่ใช่รถประจำตำแหน่งผู้บริหาร ยันโปร่งใสหลังมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อว่าจำเป็นหรือไม่
จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ตู้จำนวน 2 คัน ของเมืองพัทยา ภายใต้วงเงิน 8.57 ล้านบาท จนได้รับความสนใจจากประชาชนและเกิดข้อสงสัยถึงความจำเป็นในการใช้งบประมาณดังกล่าวนั้น
วันนี้ ( 24 มิ.ย.) นางน้ำผึ้ง ชาลีชาติ ผู้อำนวยการ สำนักพัสดุและทรัพย์สิน เมืองพัทยา ได้ชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวว่าได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมมาตั้งแต่เดือน ก.ย. 2568 หลังเมืองพัทยา มีรายได้และงบประมาณเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดสรรงบลงทุนในโครงการที่จำเป็นต่อภารกิจขององค์กร โดยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเร่งดำเนินการในช่วงท้ายวาระของฝ่ายบริหารแต่อย่างใด
" หลังจากได้รับการอนุมัติงบประมาณ หน่วยงานก็ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ จัดทำรายละเอียดโครงการ และเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-GP) ตามระเบียบราชการ"
ทั้งนี้ เมืองพัทยา เคยเปิดประกวดราคาในช่วงต้นปี 2569 แต่ไม่มีผู้ประกอบการยื่นเสนอราคา จึงต้องเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้งในเดือนเม.ย. 2569 ก่อนจะได้ผู้ชนะการเสนอราคาและประกาศผลเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2569 ซึ่งเป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ
ผู้อำนวยการ สำนักพัสดุและทรัพย์สิน ระบุถึงเหตุผลในการจัดซื้อรถยนต์ตู้ทั้ง 2 คันว่า เมืองพัทยา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษและเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีภารกิจในการต้อนรับคณะบุคคลสำคัญจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคณะทูต ผู้แทนภาครัฐ นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้จัดงานระดับนานาชาติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของเมือง
โดยรถที่จัดซื้อ เป็นรถยนต์ระบบไฮบริด ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษาในระยะยาว รวมถึงมีการรับประกันแบตเตอรี่นานถึง 8 ปี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในอนาคต
ส่วนประเด็นเรื่องราคาที่ถูกตั้งคำถามว่าอาจสูงเกินความจำเป็นนั้น เมืองพัทยา ได้ศึกษาข้อมูลการจัดซื้อของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาจากความเหมาะสมต่อภารกิจ ความปลอดภัย ความคงทน และต้นทุนการใช้งานระยะยาว ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องความหรูหรา
ทั้งนี้ เมืองพัทยายังมีรถประเภทเดียวกันใช้งานอยู่เดิม แต่มีอายุการใช้งานมากกว่า 16 ปี ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่นำมาสู่การพิจารณาจัดซื้อรถทดแทน
ผู้อำนวยการ สำนักพัสดุและทรัพย์สินรถยนต์ เผยเพิ่มเติมว่ารถตู้ทั้ง 2 คัน เป็นทรัพย์สินของเมืองพัทยาที่ใช้สำหรับภารกิจราชการส่วนรวมขององค์กร ไม่ได้กำหนดให้เป็นรถประจำผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยทุกหน่วยงานภายใน เมืองพัทยา สามารถขอใช้งานตามระเบียบราชการได้
รวมถึงหน่วยงานภาครัฐภายนอกที่มีความจำเป็นสามารถขอใช้เพื่อภารกิจราชการได้ตามขั้นตอนที่กำหนดเช่นกัน